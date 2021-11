Offiziell: Team 'ICE ONE' trennt sich von Husqvarna

Tapetenwechsel bei den Werksteams: Husqvarna beendet die Zusammenarbeit mit 'ICE ONE'. 'Nestaan Husqvarna' wird künftig als Husky-Werksteam auftreten. Der Wechsel von 'ICE ONE' zu Kawasaki ist noch nicht offiziell.

Der Wechsel des bisherigen Husqvarna-Werksteams 'ICE ONE' von Formel-1-Ikone Kimi Räikkönen zu Kawasaki ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die Beendigung der Zusammenarbeit mit Husqvarna wurde heute im ersten Schritt bekanntgegeben.

2022 wird das Team 'Nestaan Husqvarna', das bisher ausschließlich in der MX2 aktiv war, als offizielles Husqvarna-Werksteam in Erscheinung treten.

Seit 2014 agierte das Team unter der Leitung des früheren finnischen Grand-Prix-Fahrers Antti Pyrhönen als offizielles Werksteam 'Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing'.

In der Saison 2015 übernahm Max Nagl das 'redplate' des WM-Führenden, bevor sich der Deutsche ausgerechnet bei seinem Heim-Grand-Prix einen Bruch im Fuß zuzog. Dieses 'redplate' wird das Einzige bleiben, das Husqvarna während der 'ICE ONE'-Periode erreicht hat. 2016 wurde Nagl Dritter der MXGP-WM. Gautier Paulin erreichte 2017 das WM-Podium. Mit P3 von Paulin, P8 von Nagl und P9 von Anstie sollte 2017 das erfolgreichste Jahr des Teams werden.

Trotz dieser Leistungen wurde Nagls Vertrag bei Husqvarna nicht verlängert. Der Deutsche musste 2018 von einem der größten Werksteams im Paddock zur italienischen Manufaktur TM wechseln, was das Ende seiner Grand-Prix-Laufbahn einläutete.

Danach war allerdings auch die Blütezeit des Husqvarna-Werksteams vorbei. Pauls Jonass konnte 2019 auf Gesamtrang 6 noch einen Akzent setzen. Hoffnungsträger Arminas Jasikonis schaffte es 2019 auf Rang 7 der WM, erlitt aber 2020 eine schwere Kopfverletzung, von der er sich bis heute nicht erholen konnte.

Am Ende blieb von dem einst so erfolgreichen 'ICE ONE' Werksteam nur noch ein steriler gläserner Truck übrig, wo hinter dicken Schaufensterfassaden weiße Motorräder in klinischer Umgebung eines Reinraums präsentiert wurden.

Romain Febvre soll nun mit Kawasaki frischen Wind in das Team bringen. Der Tapetenwechsel kommt für 'ICE ONE' zur richtigen Zeit.