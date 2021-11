Rochade: Jed Beaton wechselt zu Kawasaki

Husqvarna-Werksfahrer Jed Beaton wechselt Team und Klasse. Der Australier kehrt zum niederländischen Team 'F&H Kawasaki' zurück und wird nächstes Jahr in der MXGP-Premiumklasse antreten.

Wegen der Altersbeschränkung von 23 Jahren muss Jed Beaton nächstes Jahr in die MXGP aufsteigen. Der Australier fuhr in diesem Jahr für das Factory-Team 'Nestaan Husqvarna' und beendete die MX2-WM auf Gesamtrang 6.

'Nestaan Husqvarna' engagierte für 2022 Roan van de Moosdijk, der bisher in Diensten des in Moordrecht (NL) ansässigen Teams 'F&H Kawasaki' stand. Beaton wechselt nun seinerseits von 'Nestaan' zu 'F&H' - also eine klassische Rochade.

Wer 2022 in der MXGP als Husqvarna-Werksfahrer antreten wird, ist derzeit noch offen. Mit dem Wechsel von Beaton zu Kawasaki gibt es nun aber eine Option weniger.

Für F&H Kawasaki unter der Leitung von Nathalie Fase wird dieser Wechsel zugleich der Einstieg in die MXGP-Klasse. Beaton startete bereits 2016 für 'F&H Kawasaki', zunächst in der EMX und später in der MX2-WM. Beaton holte 2018 in Agueda (Portugal) das erste Grand-Prix-Podium für das junge Kawasaki-Team.

«Das ist ein großer Schritt für mich», erklärt Beaton. «Ich hoffe, dass wir nun auch in der MXGP an die großen Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, anknüpfen können.» Betreut werden wird der Australier vom früheren Grand-Prix-Star Marc de Reuver, der erst vor wenigen Tagen seine Autobiographie 'OPEN' vorgestellt hat.

Steve Guttridge, Racing Manager von Kawasaki Motors Europe, freut sich, dass es wieder mehr grüne Bikes im MXGP-Fahrerfeld geben wird. 'F&H Kawasaki' wird als Kawasaki-Satellitenteam aufgebaut.

MX2 WM Endstand nach WM-Runde 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 734

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 610, (-124)

3. Tom Vialle (F), KTM, 570, (-164)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 548 (-186)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 540, (-194)

6. René Hofer (A), KTM, 527, (-207)