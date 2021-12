Arminas Jasikonis geht zu Yamaha: Kein Werksteam mehr

Nach seinem schweren Crash im letzten Jahr und dem Wechsel des Teams 'ICE ONE' von Husqvarna zu Kawasaki musste sich Arminas Jasikonis nach einem neuen Team umsehen und kam in einem Privatteam unter.

Nach seinem heftigen Crash im letzten Jahr in Mantova stand der Litauer vor einem kompletten Neuanfang. Mehrere Tage lag der 24-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma. Viele Wochen Reha waren notwendig, bis Jasikonis wieder bereit war, auf ein Motorrad zu steigen. Entsprechend schwierig war der Neustart in die WM 2021. Jasikonis war 3 Jahre lang Husqvarna Werksfahrer. Bis zum Ende des Suzuki-Engagements war er Suzuki-Werksfahrer.

Nachdem im Herbst durchsickerte, dass sich Team 'ICE ONE' von Husqvarna trennt und zu Kawasaki wechselt, gab es für Jasikonis keinen freien Platz mehr. 'ICE ONE Kawasaki' tritt mit der Fahrerbesetzung Febvre/Watson an. Die Saison 2022 beginnt bereits im Februar. Jasikonis stand zuletzt ohne Team da und brauchte eine schnelle Lösung.

Kevin Strijbos, der dieses Jahr für 'Gebben van Venrooy Yamaha' startete, gab nach dem letzten Rennen seinen Rückzug bekannt. Das Team startete zuletzt mit 3 Fahrern: Calvin Vlaanderen, Kevin Strijbos und Brent van Doninck. Im kommenden Jahr plant das Team aber nur noch mit zwei Fahrern. Jasikonis konnte den Platz neben Calvin Vlaanderen übernehmen. Van Doninck muss sich nach einem neuen Team umsehen.

«Es war eine stressige Zeit», erklärte Jasikonis. «Die letzte Saison endete sehr spät. Ich bin wirklich froh, dass ich für dieses Team starten kann. Ich bin für das nächste Jahr super motiviert und innerhalb des Teams herrscht eine gute Atmosphäre. Ich bin zuversichtlich, dass ich im nächsten Jahr große Dinge tun kann.»

Erste Tests hat Jasikonis auf der Yamaha YZ450F bereits absolviert. «Ich bin mit dem Motorrad schon gefahren und das Gefühl war wirklich gut. Ich habe auf einem sehr zerfahrenen sandigen Kurs getestet. Das Bike fühlte sich sehr stabil an und tat genau das, was ich wollte.»

Calvin Vlaanderen musste die letzten 5 Grands Prix der Saison 2021 wegen eines Bandscheibenvorfalls pausieren. Er stürzte nach dem Start zum zweiten Lauf im Talkessel. Trotz der Probleme beendete er die WM am Ende noch auf Rang 14. «Wir sind gemeinsam mit dem Team gewachsen», erklärte der Wahl-Niederländer. «Ich werde mich in diesem Winter sorgfältig vorbereiten und will nächstes Jahr um Podiumsplätze kämpfen.»

Sowohl Vlaanderen als auch Jasikonis erhielten Verträge über die Dauer einer Saison.