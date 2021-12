Drama! KTM-Werksfahrer René Hofer tödlich verunglückt

Der erst 19-jährige KTM-Werksfahrer René Hofer ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Er war zusammen mit 2 Freunden unterwegs, die das Unglück ebenfalls nicht überlebt haben sollen.

Der österreichische Red Bull KTM Werksfahrer galt als das hoffnungsvollste Motocrosstalent Österreichs. René Hofer ist unter äußerst tragischen Umständen bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Er wurde nur 19 Jahre alt. Am 4. Januar 2022 wäre er 20 geworden.

Noch vor wenigen Tagen hatte Hofer in den sozialen Medien von seinen Aktivitäten während der Winterpause berichtet. «Ich will noch eine gute Zeit haben, bevor der nächste Lockdown kommt», schrieb er. Hofer war gemeinsam mit 2 Freunden unterwegs, die nach unbestätigten Informationen ebenfalls ums Leben gekommen sein sollen.

René Hofer wurde 2016 Juniorenweltmeister der 85 ccm Klasse. 2017 wechselte er in die EMX125 und erreichte Gesamtrang 5. 2018 startete er erneut in der EM, musste aber Verletzungen aussitzen. 2019 wurde er Gesamtvierter der EMX250 und absolvierte seine ersten WM-Einsätze. Letztes Jahr debütierte er in der MX2-WM als KTM-Werksfahrer, musste aber erneut verletzungsbedingt pausieren.

2021 erfolgte der endgültige sportliche Durchbruch. Beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel stand er zum ersten Mal in seiner jungen Karriere auf dem Podium und am 27. Oktober konnte er in Pietramurata sogar seinen ersten MX2-Grand-Prix-Sieg feiern. Er beendete die WM-Saison 2021auf Gesamtrang 6.

Hofer stand seinen Mitmenschen gegenüber stets aufgeschlossen und freundlich gegenüber. Die Motocrossgemeinde trauert um einen beispielhaften Menschen und talentierten Sportler, der nicht nur eine glanzvolle Karriere sondern auch den Großteil seines Lebens noch vor sich hatte. Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner Familie, allen Angehörigen, Teammitgliedern und Rennfahrerkollegen. René Hofer wird in unserer Erinnerung weiterleben.