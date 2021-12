Ben Watson neu bei Kawasaki: «Genau das brauche ich»

Der Brite Ben Watson wird in der Motocross-WM in der Klasse MXGP den Platz des glücklosen Ivo Monticelli im Kawasaki-Werksteam übernehmen. Er glaubt, so einen Schritt nach vorne machen zu können.

MXGP-Vizeweltmeister Romain Febvre (29) erhält mit Ben Watson für 2022 einen neuen Teamkollegen. Der 24-jährige Brite übernimmt den Platz des glücklosen Italieners Ivo Monticelli im Kawasaki-Werksteam. Watson absolvierte 2021 sein Rookie-Jahr in der MXGP-Klasse im Yamaha-Werksteam und beendete die Saison mit 300 Punkten auf Platz 11.



Der groß gewachsene Watson freut sich auf seine neue Aufgabe. Die Zeit drängt, denn in gut zwei Monaten ist bereits der WM-Auftakt im britischen Matterley Basin vorgesehen, der Heim-Event für Watson.

«Ich freue mich auf diesen Neustart», bestätigte Watson. «Ich bin schon auf vielen Fabrikaten unterwegs gewesen in meiner Karriere, aber nie auf Kawasaki. Der Neustart in neuen Farben ist definitiv etwas, das ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere benötige. Ich hatte einige Aufs und Abs in meiner MXGP-Rookie-Saison. Aber ich habe einige Male, wie beim MXDN und in einigen Grands Prix gezeigt, dass ich alles habe, um vorne mitzufahren. Es haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Aber ich komme jetzt zu einer Truppe von Jungs und einem Motorrad, die mir helfen werden.»

«Der Plan ist, mich noch vor Weihnachten an das Bike zu gewöhnen», verriet Watson. «Es geht darum, mich an die Kraftentfaltung und das Handling zu gewöhnen, und Dinge wie die Sitzposition und die Stellung des Lenkers zu erledigen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Romain zu arbeiten. Ich denke, das ist genau jenes Paket, das ich jetzt brauche, um den nächsten Schritt zu machen. Es werden ein paar harte Monate bis zum GP in Matterley. Aber wow, was für ein Start in meine Kawasaki-Karriere wird das sein, mit all’ den britischen Fans, die mich anfeuern werden.»



Der Werks-Einsatz von Kawasaki wandert ab 2022 zur Struktur von Ice-Racing, das Team war bisher für den Auftritt von Husqvarna in der MXGP-Serie verantwortlich.