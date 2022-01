Tim Gajser (Honda): Saisonvorbereitung gestartet

Tim Gajser und seine Spela in Finnland

HRC-Honda-Motocross-Ass Tim Gajser hat nach einigen Wochen Pause und Erholung mit der gezielten Vorbereitung auf die neue MXGP-WM-Saison begonnen.

Die spannende Motocross-WM 2021 ist in der Klasse MXGP Corona-bedingt erst Mitte November und damit sehr spät zu Ende gegangen, die neue Saison beginnt bereits Ende Februar im britischen Matterley Basin.

Deswegen war die Pause für die Asse kürzer als je zuvor. Tim Gajser hat nach einigen Wochen Erholung am Montag wieder das gezielte Training auf dem Motorrad aufgenommen. Die ersten Einheiten absolvierte der 25-jährige Slowene zuletzt in den kroatischen Sanddünen.

Seit Montag ist Gajser wie im Vorjahr zu einem Trainingscamp auf Sardinien eingetroffen. Dort will der Dritte der abgelaufenen MXGP-Saison später auch noch an der in diesem Jahr nur aus zwei Events bestehenden offenen italienischen Meisterschaft teilnehmen.

Den Jahreswechsel hatte Gajser schwungvoll mit seiner Freundin Spela und einigen Freunden in Finnland verbracht. Dabei hat der vierfache Champion unter anderem eine Pferdeschlittenfahrt sowie eine Tour auf Snowmobilen unternommen. Ebenfalls auf dem Plan der Reisegruppe standen dabei Lagerfeuer im tiefsten und eisigen skandinavischen Winter.