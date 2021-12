Tim Gajser (Honda): «Teutschenthal war sehr wichtig»

Tim Gajser reflektiert die letzten Wochen der abgelaufenen MXGP-Motocross-WM-Saison und schildert seine Highlights aus dem legendären Dreikampf gegen Jeffrey Herlings und Romain Febvre.

Nach seinem WM-Titel 2020 beendete Honda-Werksfahrer Tim Gajser (25) die Motocross-Saison 2021 in der Klasse MXGP als Dritter. Das Finale war nichts für schwache Nerven, auch die Intensität im Dreikampf der Titanen war einzigartig. Im Finish wurden acht Events in sechs Wochen absolviert.

«Jetzt bin ich in Kroatien, wo ich eine kleine Pause einlege. Es geht darum, die Batterien aufzuladen und dem Körper die Erholung zu bieten, die nach dem harten Ende der Saison nötig ist», verriet Gajser. «Wir haben auch ein paar Testtage nach dem letzten WM-Meeting absolviert. Ich versuche mich zu erholen und etwas Zeit weg vom Motorrad zu verbringen, damit ich frisch bin, wenn ich mit dem Training für 2022 beginne.»

«Es war eine harte Saison, mental und körperlich», unterstrich der Slowene. «Alle Fahrer haben viel erlebt und wir haben alle drei bis zum Ende Druck gemacht. Ich bin nicht Weltmeister geworden und habe mein Ziel nicht erreicht, aber es gab viele gute Momente. Es war schwierig, so nahe dran zu sein und es dann nicht zu schaffen. Aber ich werde diese Motivation für das nächste Jahr nützen und versuchen, mich in den kleinen Details zu verbessern.»

Die Highlights sind für Gajser eindeutig: «Ich habe in Russland sehr gut begonnen, beide Rennen gewonnen und hatte auch danach einige richtig gute Rennen. Da war zum Beispiel der Sieg in Matterley nach einem großartigen Kampf. Und dann gab es einige sehr gute Rennen in der Türkei. Der wohl wichtigste Event war Teutschenthal, als ich nach der Verletzung zurückgekommen bin. Ich konnte das zweite Rennen gewinnen, womit ich auch den Grand-Prix-Sieg geholt habe und allen beweisen konnte, dass ich wieder da bin und tatsächlich um den WM-Titel kämpfen kann. Es war großartig, diese Momente mit dem HRC-Team zu teilen. Sie haben immer an mich geglaubt, auch wenn ich Probleme hatte. Es war auch gut, die Fans wieder dabei zu haben – man konnte sehen, wie sehr sie die Events aufwerten. Die Grands Prix in Frankreich, Spanien und Italien haben gezeigt, wie unglaublich die Atmosphäre beim Motocross sein kann. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr noch mehr Fans kommen können, um uns zu unterstützen.»