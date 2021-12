Tim Gajser (Honda): «Kleine Dinge sind entscheidend»

Der Dritte der abgelaufenen Motocross-MXGP-Saison, Honda-Star Tim Gajser, spricht über seine Hoffnungen für das Jahr 2022 und seinen australischen Teamkollegen Mitch Evans.

Tim Gajser erlebte als Titelverteidiger in der Klasse MXGP in der abgelaufenen Saison eine Achterbahnfahrt: Der Slowene kämpfte sich nach einer Verletzung beim Triple-Header in Arco wieder zurück und hatte am Ende gegen Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) nur knapp das Nachsehen.

Für 2022 nimmt sich der Mann aus dem Dörfchen Pecke viel vor und reflektiert das harte und anstrengende Jahr: «Natürlich wünschte ich, dass ich mich nach dem Türkei-GP nicht verletzt hätte. Ich war in der WM 30 Punkte vorne, bin gut gefahren zu diesem Zeitpunkt und habe die Serie kontrolliert. Der Sturz in Loket, als der Kupplungshebel im Handschutz steckengeblieben ist, hat mich sehr viele Punkte gekostet und noch ein paar andere kleine Dinge sind nicht nach Plan gelaufen. Es waren keine richtig großen Sachen, aber wenn die WM so knapp entschieden wird, dann sind es die kleinen Dinge, die sich addieren.»

Zum provisorischen WM-Kalender für 2022 sagt der Honda-Pilot: «Es ist nett zu sehen, dass die Übersee-Rennen wieder zurück sind. Ich hoffe, sie können stattfinden. Diese Events sind immer interessant und nötig, damit man ein echter Weltmeister wird. Diese Rennen sind auch für Honda und alle unsere Sponsoren wichtig. Ich freue mich auch auf die neuen Schauplätze. Es ist wichtig, dass die Dinge frisch bleiben. Es ist immer für alle ein Neustart, wenn wir auf eine Piste kommen, auf der zuvor keiner war.»

Klar ist für Gajser die Marschrichtung: «Das Ziel ist, jedes Jahr Weltmeister zu werden. Das ist, was sich jeder Fahrer wünscht. In den vergangenen Jahren habe ich einige Titel gewonnen, diesmal war ich nahe dran. Darauf werde ich mich bei jedem Fall des Startgatters konzentrieren. Ich weiß, dass es nicht leicht wird, weil die Klasse jedes Jahr ausgeglichener und stärker wird. Ich glaube, viele Fahrer werden sich verbessern, deswegen muss auch ich mich verbessern. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich am Ende an der Spitze sein kann. Speziell mit der Unterstützung von den Leuten im Team HRC.»

«Ich freue mich auch, dass ich Mitch Evans wieder im Team und an meiner Seite haben werde», ergänzte der 25-Jährige. «Er hat die Saison 2021 wegen einer Verletzung verpasst. Ich bin mit ihm gut ausgekommen und es macht Spaß, wenn er dabei ist. Ich hoffe, er kann allen seinen echten Speed zeigen.»

Kalender Motocross-WM 2022:

20. 02. - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. - Argentinien, tba

20. 03. - tba, EMX250, WMX

27. 03. - Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. - Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. - Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. - Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. - Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. - Indonesien, Jakarta

03. 07. - Indonesien, Semarang

17. 07. - Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, OPEN

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. - tba, tba, EMXOPEN

25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud