Weltmeister Jeffrey Herlings am linken Fuß verletzt

MXGP-Titelverteidiger Jeffrey Herlings hat sich am Montag während des Trainings in Spanien den linken Fuß verletzt und musste die Heimreise antreten. Zuvor hatte er am Wochenende ein Rennen in Spanien gewonnen.

Die Meldung rauschte am gestrigen Montagabend durch die sozialen Medien: MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hat sich während des Trainings in Spanien im linken Fuß verletzt. Zuvor hatte der Niederländer am Sonntag in Toledo an einem Lauf der offenen spanischen Motocrossmeisterschaften teilgenommen und beide Läufe überlegen gewonnen. Der Einsatz in Toledo als Saisonvorbereitungsrennen wurde von Herlings und dem KTM-Werksteam erst relativ kurzfristig entschieden.

Das Red Bull KTM Factory Team veröffentlichte zu dem Zwischenfall folgende Mitteilung: «MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings wird wegen einer Verletzung am linken Fuß, die er sich am Montag beim Fahren in Spanien zugezogen hat, ärztlichen Rat einholen. Der Red Bull KTM-Fahrer nahm einen Standardsprung zu kurz und setzte hart auf. Herlings brach seine Session sofort ab und begab sich auf den Heimweg, um sich beraten zu lassen. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.»

Die WM beginnt bereits in 3 Wochen, am 20. Februar in Matterley Basin.