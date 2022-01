WM-Kalenderupdate mit Mantova, ohne Oss (NL)

Der zweite WM-Lauf der Saison 2022 soll am 6. März im italienischen Mantova ausgetragen werden. Wo das Finale der Saison 2022 stattfindet, steht noch nicht fest.

Nur einen Tag nach der Bestätigung des Argentinien-Grand-Prix am 20. März in Neuquen veröffentlichte WM-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' heute ein weiteres Kalenderupdate: Wichtigste Ergänzungen sind der 2. WM-Lauf am 6. März auf dem Sandkurs von Mantova (Italien) sowie der Portugal Grand-Prix in Agueda am 3. April. Außerdem erschien der ursprünglich für den 27. März geplante WM-Lauf im niederländischen Oss nicht mehr im aktuellen Kalender. Endgültig ist dieser Kalender über 20 WM-Läufe immer noch nicht. Der Termin am 18. September bleibt weiterhin offen (tba).

Der Deutschland Grand Prix findet am 12. Juni im Talkessel statt.

WM-Kalender 2022 (Stand 26.01.2022)



20. 02. - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. - Italien, Mantova, EMX250, WMX

20. 03. - Argentinien, Neuquen

03. 04. - Portugal, Agueda, EMX250, EMXOPEN

10. 04. - Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. - Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. - Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. - Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. - Indonesien, Smota - Sumbawa

03. 07. - Indonesien, Jakarta

17. 07. - Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. - tba, tba, EMXOPEN. EMXOPEN



25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud