Kawasaki-Werksteam: Die Änderungen liegen im Detail

Kawasaki greift 2022 mit Ben Watson und Romain Febvre an

Beim neu organisierten Kawasaki-MXGP-Team (Fahrer: Romain Febvre und Ben Watson) wurden in der Motocross-WM erstaunliche Detailänderungen vorgenommen.

Kawasaki hat mit dem Ice One-Team von Ex-Formel-1-Star Kimi Räikkönen einen neuen Partner für die 450er-Klasse der Motocross-Weltmeisterschaft gefunden. Dazu kommt bei den Grünen auch eine neue Entwicklungsfirma in Japan. Mit Ben Watson ist auch eine Hälfte Fahrerpaarung für 2022 neu.

Die wohl erstaunlichste Änderung ist aber wohl die Tatsache, dass der französische Teamleader und MXGP-Vize-Weltmeister Romain Febvre (29) und Neuzugang Ben Watson (24) mit unterschiedlichen Gabel-Fabrikaten ausrücken.

Febre setzt wie zuletzt auch auf die Showa-Elemente. Watson vertraut hingegen auf die KYB-Gabel (vormals Kayaba), die er schon von seinem MXGP-Werks-Engagement bei Yamaha 2021 kennt. Diese Vorgangsweise ist für ein Werksteam unüblich.

Dazu kommt auch noch, dass auf den Kawasaki-Werksmaschinen für 2022 der Hauptsponsor Monster verschwunden ist, auch dies wurde nicht kommuniziert. Die Amerikaner sind im Motocross aber weiter mit einem Millionenbetrag Partner des WM-Promoters Infront Moto Sports sowie dem MXGP-Werksteam von Yamaha.

Auch der Bekleidungsausrüster ist bei der Ice One-Truppe neu. 2021 fuhren Arminas Jasikonis und Thomas Kjer Olsen ihre Husqvarna-Bikes noch in den Designs der wiederbelebten finnischen Kult-Marke Yoko.

Nun setzt Ice One geschlossen auf die italienische Firma Just 1. Auch das ist bemerkenswert, denn Febvre ist seit seinem Debüt in der MXGP-Klasse 2015 immer treuer Alpinestars-Botschafter gewesen.