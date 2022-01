Alghero: Welche WM-Stars beim Vorsaisonrennen starten 26.01.2022 - 15:01 Von Thoralf Abgarjan

© GASGAS Das GASGAS Factory Team wird in Alghero komplett sein © Honda Tim Gajser startet in Alghero

Am kommenden Wochenende findet in Alghero auf Sardinien das erste Vorsaisonrennen statt. Mit Spannung wird der erste Auftritt des De Carli GASGAS-Werksteams erwartet. Weitere WM-Protagonisten werden am Start stehen.