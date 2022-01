Jeffrey Herlings (KTM): Erster Start in Spanien

Jeffrey Herlings startet am Wochenende zu seinem ersten Rennen in Spanien

Der amtierende MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings wird an diesem Wochenende im spanischen Toledo zu seinem ersten Vorsaisonrennen an den Start gehen. Erstmals tritt er im Wettkampf mit der Start 1 an.

Am kommenden Wochenende findet in Alghero auf Sardinien der Auftakt der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt. Mehrere Fahrer und Teams nutzen dieses Rennen als Vorbereitung für die am 20. Februar in Matterley Basin beginnende Motocross-WM 2022.

Auch in Spanien, auf dem 'Circuito Tajoa Racing Montearagón' in der Nähe von Toledo, findet an diesem Wochenende ein Lauf zu den offenen spanischen Motocrossmeisterschaften statt. Mit dabei ist der amtierende MXGP Weltmeister Jeffrey Herlings auf seiner neuen Werks KTM 450 SX-F.

«Wir müssen zunächst noch mit der Situation klarkommen, nach dem Verlust von René [Hofer] jetzt mit 2 statt wie geplant mit 3 Fahrern anzutreten», gibt Dirk Grübel zu bedenken, der als Technischer Direktor des KTM Werksteams agiert. «Unsere Ziele bleiben aber weiterhin die selben. Mit dem Potenzial, das Jeffrey und Tom in der Off-Season gezeigt haben, können wir zuversichtlich in die neue Saison gehen.»

Grübel weiß, dass ihn eine sehr lange Saison erwartet. «Seit zwei Jahren haben wir dieses Jahr erstmals wieder Überseerennen. Es ist gut, dass wir nun wieder zu einem normalen Rennbetrieb zurückkehren.»

Jeffrey Herlings tritt in diesem Jahr mit der Startnummer 1 des Weltmeisters an. «Seit 2010 ist Red Bull KTM meine Teamheimat. In diesem Jahr sieht alles ein wenig anders aus, aber wir haben immer noch die selbe Crew, ausgezeichnete Motorräder und die Siegermentalität. Die Wintersaison war diesmal sehr kurz, aber wir sind trotzdem gut vorbereitet. Das Rennen in Matterley Basin rückt näher und deshalb freue mich, an diesem Wochenende in Spanien zu starten.»

In der MX1-Kategorie startet mit Brian Bogers ein weiterer WM-Protagonist. In der MX2-Klasse haben die belgischen Coenen-Brüder und Kay Karssemakers ihre Nennungen abgegeben.