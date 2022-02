Vorbereitung auf Motocross-WM: Stars bei zwei Events

Am kommenden Wochenende finden in Riola Sardo auf Sardinien und in Lacapelle-Marival in Frankreich zwei sehr gut besetzte Motocross-Rennen statt, bei welchen einige Grand-Prix-Piloten aufeinandertreffen.

Die Fahrer der Motocross-WM haben noch zwei Wochenenden, bevor am 20. Februar in Matterley Basin in Großbritannien die GP-Saison eingeläutet wird. Am kommenden Sonntag findet in Riola Sardo das zweite Meeting zur internationalen Italienischen Meisterschaft statt. Diesen Event nützen einige Asse als Vorbereitung auf den Grand Prix, der dort am 15. Mai stattfindet.



Honda-Werksfahrer Tim Gajser wird in Riola Sardo wieder der Gejagte sein. Der Slowene trainiert bereits länger auf Sardinien und gewann am vergangenen Sonntag in Alghero das Super-Finale.

Zeitgleich nehmen zahlreiche WM-Fahrer am Inter-Rennen im französischen Lacapelle-Marival teil. MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hätte in Frankreich starten sollen, musste sich nach einem Missgeschick aber an der Ferse operieren lassen. Die Startliste liest sich dennoch prominent mit den Werksteams von KTM (Tom Vialle), Yamaha und Kawasaki – allerdings ohne den Rekonvaleszenten Vizechampion Romain Febvre.

Jeremy Seewer wird am Sonntag mit seinen Yamaha-Teamkollegen Glenn Coldenhoff und Maxime Renaux in Lacapelle-Marival am Start stehen. Der Schweizer war vergangenes Wochenende der Einzige, der Gajser in Alghero gefährden konnte. Im ersten Lauf gewann der Bülacher mit der Nummer 91 nach sehr gutem Start, im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden Asse einige Runden lang ein spannendes Duell mit taktischen Manövern.



Der Deutsche Henry Jacobi (25) aus dem Team JM Honda wird in Lacapelle-Marival erstmals in diesem Jahr bei einem Rennen im Einsatz sein.