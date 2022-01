Motocross-WM: 2022 endlich Rückkehr zur Normalität?

Die Macher der Motocross-WM hoffen nach zwei Jahren voller Improvisation für 2022 auf geregelte Verhältnisse und uneingeschränkten Zugang für Grand-Prix-Besucher.

Die neue Motocross-WM-Saison startet in weniger als einem Monat mit dem britischen Grand Prix auf der spektakulären Piste von Matterley Basin bereits Ende Februar. Nach zwei Jahren voller Improvisation und verschiedenen Vorgaben je nach Land, hoffen die Macher von GP-Promoter Infront Moto Racing auf eine Saison unter normalen Gegebenheiten.

In Mitteleuropa sorgt die Covid-Omicron-Variante zwar für viele Ansteckungen, aber nur wenige Patienten landen in Krankenhäusern oder sogar auf der Intensivstation.



«Alle Zeichen legen dar, dass wir in den nächsten Monaten zu einem normalen Leben zurückkehren können», erklärte David Luongo, der CEO von Infront Moto Racing. «Die letzten Entscheidungen, was die Restriktionen in Großbritannien, Frankreich, Spanien und anderen Ländern betrifft, gehen in Richtung einer Freigabe sämtlicher Aktivitäten.»

«Die vergangenen beiden Jahre waren schwierig für alle von uns», ergänzte Luongo bei MXGP.com. «Die Hoffnung liegt nahe, dass wir bald wieder komplette Angebote und freien Zugang zu den Grands Prix bieten können. Die Vorbereitungen für Matterley Basin laufen wie geplant. Steve Dixon und sein Team stecken vor Ort sehr viel Energie und Leidenschaft hinein, um in Matterley den bestmöglichen Event auf die Beine zu stellen.»

Fix ist mittlerweile auch: Die GP-Events im Motocross werden in der Saison 2022 wieder als Zweitages-Veranstaltungen abgehalten; es wird auch wieder ein Quali-Rennen am Samstag geben.

Die Saison 2022 erlebt außerdem die Rückkehr klassischer Cross-Destinationen in den WM-Kalender, darunter Schweden sowie die französischen Pisten von Ernée und St. Jean d’Angély. Auch die beliebte Strecke von Neuquen in Argentinien wird für März wieder in den Kalender aufgenommen.

Kalender Motocross-WM 2022, Stand 25. Januar:

20. 02. - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. - tba, EMX250, WMX

20. 03. - Argentinien, Neuquen

27. 03. - Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. - Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. - Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. - Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. - Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. - Indonesien, Jakarta

03. 07. - Indonesien, Semarang

17. 07. - Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. - tba, tba, EMXOPEN



25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud