JM Honda: Henry Jacobis Plan für die Vorsaison steht

JM-Honda-Motocrosser Henry Jacobi wird in den nächsten Wochen zwei Rennen als Vorbereitung für die Grand-Prix-Saison in der Klasse MXGP bestreiten – in England und Frankreich.

Die neue Saison in der MXGP-Motocross-WM beginnt bereits am 20. Februar mit dem Grand Prix von Großbritannien in Matterley Basin. Die Fahrer haben dadurch nur wenig Zeit für die Vorbereitung.



Davon betroffen ist auch das belgische JM-Honda-Team mit dem Deutschen Henry Jacobi, der die WM 2021 auf Rang 15 abschließen konnte. Der 25-Jährige aus Bad Sulza trainiert im Moment vorrangig in Belgien und auf der nahe der Grenze gelegenen deutschen Piste von Grevenbroich.

Jacobi wird nach derzeitigem Planungsstand die internationalen Motocross-Events von Lacapelle Marival in Frankreich am 6. Februar, dort wurde 2021 auch ein Grand Prix ausgetragen, und am 13. Februar in Hawkstone Park in Großbritannien bestreiten.



Mehr Renneinsätze sind vor dem Saisonstart nicht möglich. «Der erste Grand Prix findet ja schon in der dritten Februar-Woche in Matterley statt, das ist verrückt», kritisierte JM-Teamboss Jacky Martens, der 500er-Weltmeister von 1993. «Ich bin noch auf dem Weg zu Sponsoren, da ist wegen Corona einiges in Verzug geraten.»