Henry Jacobi: Training mit gelähmtem Joel Roelants

Der deutsche Motocrosser Henry Jacobi wird im Moment vom belgischen Ex-GP-Fahrer Joel Roelants für die neue Saison gestählt. Vor dem WM-Auftakt sind zwei Vorbereitungsrennen geplant.

Henry Jacobi steckt nach einem kurzen Urlaub in der intensiven Vorbereitung auf die neue MXGP-Saison, die bereits am 20. Februar in Großbritannien beginnt. Der Deutsche hat sich von Kumpel, Trainer und Manager Christoph Selent getrennt und arbeitet am Teamsitz von JM Honda in Lommel, wo er in einem kleinen Appartement direkt bei der Werkstatt wohnt.

Das gesamte Training wird bei Jacobi im Moment von Fitness-Coach Joel Roelants überwacht. JM-Honda-Teamboss Jacky Martens: «Joel war bis 2020 bei uns für die Fitness verantwortlich und ist jetzt wieder zurück.»



Roelants galt einst als großes Talent, fuhr später im Yamaha-450er-Werksteam von Michele Rinaldi und ist seit seinem Unfall 2014 in Maggiora auf den Rollstuhl angewiesen.

Martens plant mit Jacobi und dem italienischen Neuzugang Ivo Monticelli zur Vorbereitung den Frühjahrsklassiker in Lacapelle Marival und eine Woche vor dem WM-Start das Rennen in Hawkstone Park. «Wir werden jetzt noch im Sand arbeiten und gehen erst zwei Wochen vor dem WM-Start auf härtere Wiesen- und Erdkurse.»

Im JM-Team gibt es für Jacobi noch eine Neuerung: Die Bekleidungsmarke KW aus Polen ist ausgestiegen; das Team tritt 2022 mit der italienischen Firma Circuit 84 an.

Jacobis neuer Teamkollege Monticelli, der aus dem Kawasaki-Werksteam kommt, absolviert im Moment in Belgien das Programm alleine mit seinem Trainer. Martens: «Das haben wir so vereinbart, weil sich Ivo an ein neues Team und ein komplett neues Bike gewöhnen muss.»