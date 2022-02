Jeffrey Herlings (KTM) nach Crash: Ferse operiert 02.02.2022 - 15:14 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Jeffrey Herlings hofft, dass er bis zum Saisonstart wieder fit ist

Nach seinem Crash auf der Strecke in Red Sand (Spanien) ist MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings bereits an der Ferse operiert worden und muss jetzt etwa zwei Wochen Gips tragen. Die Motocross-WM beginnt in 3 Wochen.