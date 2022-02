Tim Gajser (Honda): Großartiger Tag in Riola Sardo

Honda-Star Tim Gajser beendete seinen zweiten Renneinsatz in der MXGP-Vorsaison im tiefen Sand von Riola Sardo sehr zufrieden.

Tim Gajser gewann am Sonntag in Riola Sardo auf Sardinien im tiefen Sand beide Rennen im Rahmen der internationalen italienischen Meisterschaft. Der Slowene aus dem Honda-Werksteam kam in beiden Durchgängen als Sieger an – jeweils vor dem Spanier Jorge Prado, der sein erstes Rennen auf dem neuen Arbeitsgerät bestritt. Sein De Carli-Team hat für 2022 von KTM zu GASGAS gewechselt.

Gajser hatte schon in den Wochen zuvor auf Sardinien trainiert. Am Sonntag zeigte sich der vierfache Weltmeister hochzufrieden mit seiner Vorstellung. «Wir haben einen großartigen Tag hinter uns», freut sich das HRC-Ass. «Der Tag hat schon mit dem Sieg im 450er-Rennen perfekt begonnen.»

Der 25-Jährige aus Pecke legte in Riola Sardo am Vormittag auch die beste Quali-Zeit hin. Nach seinem Superfinal-Sieg erklärte er dann erleichtert: «Es waren zwei schöne, lockere Läufe im Sand mit einer recht komfortablen Führung bis ins Ziel.»

Der Dritte der abgelaufenen MXGP-WM-Saison hat keine guten Erinnerungen an Riola, wo er 2021 mit einem frisch operierten Schlüsselbein antrat und unter Schmerzen nur wenige WM-Zähler einfahren konnte.

Zur Vorbereitung verriet Gajser auch: «Für diese neue Saison haben wir viele neue Dinge getestet auf dem Motorrad. Es ist schön zu sehen, dass es sich jetzt bezahlt macht.»