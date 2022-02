Husqvarna-MX2-Werksteam: «Haben viel Selbstvertrauen»

Mit den beiden Niederländern Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk schickt das Nestaan Husqvarna Factory Racing Team gleich zwei konkurrenzfähige Fahrer ins Rennen, die am Wochenende ihren ersten Einsatz haben.

Kay de Wolf gilt als einer der begabtesten Fahrer der MX2-Klasse. Der Niederländer ist inzwischen zum Podiums- und Sieganwärtern herangereift. Mit Roan van de Moosdijk hat er in dieser Saison einen starken Teamkollegen. Die beiden Landsmänner freuen sich nun auf ihren ersten Einsatz in Lacapelle Marival am kommenden Wochenende.

«Das war natürlich eine kurze Vorsaison», erklärt Kay de Wolf. «Aber die Zeit war auch richtig gut. Roan und ich haben in Spanien gemeinsam viele Trainingsrunden absolviert, was uns beide viel stärker gemacht hat. Ich denke, wir sind bereit, der Welt zu zeigen, was wir im Winter geleistet haben und wo wir stehen! Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende endlich wieder in Lacapelle Marival zu starten, denn bald beginnt die MXGP-Saison.»

Roan van de Moosdijk, der im letzten Jahr lange verletzt war, freut sich über seinen ersten Einsatz als Husqvarna-Werksfahrer in Frankreich: «Dieses Jahr war die beste Saisonvorbereitung aller Zeiten. Bei Nestaan Husqvarna Factory Racing hat alles sofort funktioniert: Das Bike ist fantastisch und die Leute im Team sind sehr nett. Es macht einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe die Trainingseinheiten in Spanien sehr genossen und kann mein erstes Saisonvorbereitungsrennen kaum erwarten.»