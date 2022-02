Romain Febvre (Kawa) fällt für mehrere WM-Runden aus

Der verletzte Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre wird nach dem Stand der Dinge mindestens die ersten beiden WM-Runden von England und Italien verpassen. Febvre kann frühestens am 20. März in Argentinien wieder starten.

Dass Kawasaki-Werksfahrer und Titelaspirant Romain Febvre am Wochenende in Matterley Basin nicht am Start stehen kann, sickerte bereits vor einigen Wochen durch. Der Franzose hat seine beim Supercross Paris zugezogenen Brüche an Schien- und Wadenbein noch nicht auskuriert.

Der Franzose hat sich mit Kevin Strijbos in diesem Jahr einen engagierten Fitnesstrainer zugelegt und arbeitet hart an seiner Rehabilitation und Physis. Die Belastbarkeit des Beins ist jedoch noch nicht wiederhergestellt. Febvre konnte bisher kein Fahrtraining absolvieren. Auch beim offiziellen Kawasaki-Fotoshooting entstand kein einziges Bild, bei dem Febvre ein Dirtbike bewegt. Am Rande des Hawkstone International am letzten Wochenende dämpfte Kawasaki-Teammanager Antti Pyrhönen entsprechend auch die Hoffnung auf ein frühes Comeback des Franzosen.

Im Team ist man inzwischen sicher, dass das Kawasaki Werksteam sowohl in Matterley Basin als auch am 6. März in Mantova (Italien) mit nur einem Fahrer antreten wird: Neuzugang Ben Watson. Febvre könnte frühestens am 20. März in Argentinien wieder am Start stehen, aber selbst das scheint in Moment alles andere als sicher zu sein.

Mit mindestens zwei komplett verpassten Grands-Prix sinken die Chancen, dass Febvre in diesem Jahr noch um den Titel mitmischen kann, wie er es durch konstante Leistungen 2021 tun konnte.