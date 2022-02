Henry Jacobi (Honda): Mini-Eingriff vor GP-Start?

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi muss sich vor dem Grand-Prix-Auftakt am Sonntag in Matterley Basin in ärztliche Behandlung begeben.

Die neue Motoross-WM-Saison startet am kommenden Wochenende mit dem britischen Grand Prix in Matterley Basin. Beim letzten internationalen Test in Hawkstone Park fehlte Henry Jacobi, obwohl der 25-jährige Deutsche aus dem JM-Honda-Team von Jacky Martens ursprünglich auf der Nennliste des Klassikers zu finden war.



«Henry muss sich an seiner Hand checken lassen», verriet Cross-Ikone Jacky Martens gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es sind Irritationen aufgetreten; das Ganze rührt noch von einer alten Verletzung her.»

Am Montag standen bei Jacobi deswegen weitere ärztliche Checks auf dem Programm. Eventuell ist sogar ein kleiner Eingriff notwendig. «Es ist keine große Sache», beruhigte Martens. «Der Event von Hawkstone Park war vom Timing her für uns leider ungünstig. Es hat uns nicht in den Plan gepasst.»



Jacobis Saisonstart in Matterley Basin, auf einer seiner Lieblingspisten, ist laut Martens nicht in Gefahr.



Jacobi hat in der Vorbereitung nur das Meeting im französischen Lacapelle-Marival bestritten, wo er im ersten Lauf als starker Dritter ins Ziel kam. Im zweiten Rennen schied der Deutsche auf Platz 4 liegend mit einem technischen Problem aus.