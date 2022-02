Henry Jacobi (Honda): Operation am Kahnbein!

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Henry Jacobi bestätigt. Der deutsche MXGP-Motocrosser musste am Montag operiert werden.

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, musste Henry Jacobi auf seinen Start beim letzten Vorbereitungsrennen in Hawkstone Park verzichten. Laut seinem JM-Honda-Teamboss Jacky Martens handle es sich um eine kleine Sache, die von einer alten Verletzung her rührt.

Martens bekräftigte auch, dass das Team am Sonntag in Matterley Basin fahren werde. Nun meldete sich Jacobi persönlich. Der 25-Jährige wurde bereits am Montag nach dem Check von Dr. Schrijver in Belgien an der rechten Hand operiert.

«Es ist natürlich nicht das, was ich fünf Tage vor dem Saisonbeginn melden möchte. Die Verletzung am Kahnbein stammt von Arco im Oktober 2021», bestätigte Jacobi. «Seit damals ist diese Verletzung nicht wie gewünscht verheilt. Die Schmerzen sind jetzt wieder größer geworden.»

«Der Doktor hat den Knochen mit einer Schraube fixiert. Wir werden jetzt sehen, wie lange es dauert, bis ich wieder Rennen fahren kann. Ich möchte mich bei allen Ärzten und Schwestern bedanken.»

Unter den zahlreichen Genesungswünschen war am Montagabend auch schon eine Meldung des amerilkanischen Red Bull-KTM-Stars Aaron Plessinger.