Vor MXGP-Auftakt: Mitch Evans (Honda) unter Druck

Nachdem Mitch Evans die gesamte MXGP 2021 verletzt verpasst hatte, steht der Australier in seinem zweiten Jahr im Team der Honda Racing Corporation unter besonderer Beobachtung.

Mitch Evans verpasste die vergangene Saison aufgrund eines problematischen Bruchs des linken Handgelenks. Honda-Aushängeschild Tim Gajser war somit zum zweiten Mal auf sich allein gestellt, nachdem 2018 Brian Bonger ein ähnliches Schicksal hatte.



Evans ist aber immer noch erst 23 Jahre alt und seine Jugend könnte zu seinen Gunsten spielen. Dennoch steht er zweifellos für die bevorstehende Saison unter Druck, insbesondere nachdem der junge Spanier Ruben Fernandez als Gaststarter bei den beiden letzten Meetings in Mantova glänzte.

Doch Evans will sich nicht über seine missliche Lage ärgern. Denn das komplexe Problem mit seinem Handgelenk – das durch eine harte Landung beim Spanien-GP 2020 entstanden war – bedeutete, dass er nicht nur seine Position bei Honda, sondern auch seine Karriere insgesamt neu bewerten musste.



«Ich habe keine Erwartungen und ich habe nichts zu verlieren, weil mein letztes Rennen so lange her ist», gestand Evans. «Ich werde mit einem Lächeln zu den GPs fahren, dass ich bei Rennen wieder dabei sein kann und mit dem Team in Europa unterwegs sein werde. Ich bin dankbar, zurück zu sein. Rennen zu fahren ist etwas ganz anderes, als nur zu fahren. Mir macht es Spaß und macht mich glücklich. Ich gehe dieses Jahr wieder als Rookie in die Saison. Es wird alles neu sein, und ich freue mich auf die Herausforderung.»

Evans verbrachte den größten Teil des Jahres 2021 in seiner Heimat, wo er nach der Operation eine Neuorientierung seiner Karriere vornahm.



«Ich musste operiert werden. So wie es war, konnte ich nicht auf höchstem Niveau fahren», sagt er. «Ein Arzt hat es mir an den Kopf geworfen: Er sagte, als er mein Handgelenk sah , ich würde nie wieder Motocross fahren. Also musste ich schauen, was ich sonst noch im Leben genieße und was ich machen möchte. Es war eine beängstigende Zeit … aber ich begann eine persönliche Entwicklungsreise und fand heraus, wie sehr der Geist helfen kann, den Körper zu heilen. Ich bin dankbar für diese Reise, auch wenn ich ein ganzes Rennjahr verpasst habe.»

Gegen Ende der spannenden Saison 2021 gab es Spekulationen, dass Evans aus dem HRC-Setup entfernt werden könnte, obwohl sein Vertrag 2022 umfasste. Die Leistung von Fernandez in Italien verstärkte die Gerüchte. Trotz seines heiklen Status im Grand Prix war Evans gnädig und höflich in Bezug auf die Ereignisse um ihn herum.



«Ich bin mit Ruben befreundet, also war ich begeistert von ihm», kommentierte er. «Es war schön, das Motorrad da draußen zu sehen. HRC hat mir großartig zur Seite gestanden.»

Wenige Tage vor dem ersten Grand Prix in Großbritannien am 20. Februar gibt Evans zu, dass er immer noch Schmerzen im Handgelenk hat. Dennoch ist sein Vorbereitungsstand weiter fortgeschritten, als er selbst erwartet hatte. Seine Anwesenheit wird das MXGP-Teilnehmerfeld abwechslungsreicher machen und er könnte Hondas Vertrauen schneller zurückzahlen, als viele vielleicht denken.