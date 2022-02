Welche GP-Stars beim Hawkstone International starten

Das letzte WM-Saisonvorbereitungsrennen in England wird Fahrer und Material auf eine harte Probe stellen, denn in England ist Regen angesagt. Das könnte sich für den Saisonauftakt in Winchester als Vorteil erweisen.

An diesem Wochenende findet in England das Hawkstone International statt - das letzte Saisonvorbereitungsrennen vor dem Saisonauftakt in einer Woche in Matterley Basin. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Sonntag bei Tageshöchsttemperaturen von 10 Grad bei 100%. Wie in den Vorjahren auch, können sich Fahrer, Mechaniker und Besucher auf ein deftiges Schlammwochenende einstellen. Für die angereisten WM-Protagonisten könnte sich das allerdings als Vorteil erweisen, denn in Matterley Basin, wo nächste Woche die WM beginnt, soll es nach den gegenwärtigen Wetterprognosen die ganze nächste Woche über regnen. Es scheint also nach dem Stand der Dinge wahrscheinlich, dass auch der Saisonauftakt in England eine feuchte Angelegenheit werden wird.

Die ganz großen WM-Stars werden allerdings nicht am Start stehen: Weltmeister Jeffrey Herlings wollte starten, doch er brach sich vor anderthalb Wochen in Spanien die Ferse. Yamaha-Rookie Maxime Renaux, der letzte Woche in Lacapelle Marival überraschte, wird ebenfalls nicht starten. Auch Gajser, Seewer und Evans verzichten auf einen Start.

Kawasaki-Neuzugang Ben Watson wird einer der Favoriten sein. Im Schlamm war auch Shaun Simpson immer stark. Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff und der deutsche JM-Honda-Pilot Henry Jacobi gehen in England Podiumsanwärter an den Start.

Die MX2-Klasse ist mit KTM-Werksfahrer Tom Vialle und dem Husqvarna-Werksteam (Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk) ebenfalls prominent besetzt

MX1 - Auswahl der GP-Piloten

7 - Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

10 - Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

24 - Shaun Simpson (GB), KTM

29 - Henry Jacobi (D), Honda

32 - Brent van Doninck (B), Yamaha

46 - Davy Pootjes (NL), Honda

151 - Harri Kullas (FIN), Yamaha

152 - Petar Petrov (BUL), Kawasaki

259 - Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

811 - Adam Sterry (GB) KTM

919 - Ben Watson (GB) Kawasaki

MX2 - Auswahl der GP-Piloten

28 - Tom Vialle (FRA), KTM

33 - Kay Karssemakers (NL), KTM

39 - Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

48 - Camden McLellan (SA), KTM

72 - Liam Everts (B), KTM

74 - Kay de Wolf (NL), Husqvarna

87 - Kevin Brumann (CH), Yamaha

313 - Petr Polak (CZ), Honda

426 - Conrad Mewse (GB), KTM

517 - Isak Gifting (S), KTM