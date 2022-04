Grand-Prix of Trentino: Zeitplan und Vorschau

Die Motocross-WM geht in Pietramurata (Italien) in ihre 5. Runde. Es werden zahlreiche Tim-Gajser-Fans aus Slowenien neben der umgestalteten Strecke inmitten der malerischen Umgebung der Dolomiten erwartet.

Die Wetteraussichten für den 5. Lauf der Motocross-WM in Pietramurata (Trentino) sind durchwachsen: Am Samstag ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 80% vorhergesagt. Die Temperaturen werden kühl bei Tageshöchstwerten von 16 Grad sein. Am Sonntag soll sich dann aber die Sonne bei leichter Bewölkung zeigen bei Höchstwerten von 15 Grad.

Die Strecke in der malerischen Umgebung der Dolomiten wird in diesem Jahr in umgekehrter Richtung befahren, weshalb die Strecke für alle Fahrer neu sein wird. WM-Leader Tim Gajser (Honda) kann sich der Unterstützung seiner aus Slowenien angereisten Fans gewiss sein. Der HRC-Star geht auch in Italien als großer Favorit ins Rennen. Zuletzt in Agueda (Portugal) verpasste er mit einem 3-1-Ergebnis zwar den Grand-Prix-Sieg knapp, aber seine Dominanz im zweiten Lauf dürfte Gajser wieder eine Portion Selbstvertrauen gegeben haben.

Gajser hat in dieser Saison 3 von 4 Grands-Prix gewinnen können. Er hat sich inzwischen entsprechend weit abgesetzt und führt nach 4 absolvierten WM-Runden mit 21 Punkten vor Prado. Renaux hat auf P3 schon einen Rückstand von 43 Punkten.

In Arco werden in der MXGP wieder die beiden deutschen Fahrer Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) starten. Jacobi ist mit 3 (!) Holeshots einer der besten Starter in diesem Jahr. Wenn es ihm gelingt, seine Position in der ersten Runde über die Distanz zu verteidigen, wäre für ihn auch ein Top-10-Ergebnis realistisch. Tom Koch hat in dieser Saison bei jedem Rennen gepunktet. Nur in Argentinien, wo er nicht antrat, musste er einen Nuller hinnehmen. Beim letzten Rennen in Agueda wurde er der beste Deutsche in der MXGP.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 186

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 165, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 144, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 124, (-62)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 109, (-77)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 101, (-85)

...

17. Henry Jacobi (D), Honda, 52, (-134)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 34, (-152)

19. Tom Koch (D), KTM, 24, (-162)

MX2: Geerts oder Vialle?

Die MX2-Klasse kristallisiert sich immer mehr zum Zweikampf zwischen Jago Geerts (Yamaha) und Tom Vialle (KTM) heraus. Vialle hat in Agueda bereits seinen zweiten Grand-Prix gewonnen und damit seinen Rückstand zu WM-Leader Jago Geerts von 26 auf 16 Punkte verkürzt. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte zuletzt mehrfach Pech, konnte sich aber immer wieder durchbeißen und liegt in der WM-Tabelle immer noch aussichtsreich auf Platz 4, mit einem Rückstand von 44 Zählern.

Liam Everts wird nach seiner Verletzungspause in Pietramurata sein Comeback geben. Sein deutscher Ersatzmann Jeremy Sydow wird wieder für sein Stammteam Raths Motorsport fahren. In der MX2 Klasse treten mit Noah Ludwig (KTM), Paul Haberland (Honda) und Maximilian Spies (KTM) sogar drei weitere deutsche Piloten an. Spies, dessen sportliche Heimat in dieser Saison die EMX250 ist, startet in Italien mit einer Wildcard in der MX2-WM.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 174

2. Tom Vialle (F), KTM, 158, (-16)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 132, (-42)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 130, (-44)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 115, (-59)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 113, (-61)

...

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 62, (-112)

…

27. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-167

Rahmenprogramm EMX125 und EMXOpen

Im Rahmenprogramm der WM-Läufe werden an diesem Wochenende Rennen der EMX125 und der Auftakt der EMXOpen ausgetragen. In der EMX125 hat der Niederländer Cas Valk (Fantic) die Führung übernommen. Maximilian Werner (KTM) rangiert nach Runde 1 mit 3 Zählern auf P27.

In der EMXOpen haben sich in diesem Jahr einige namhafte Fahrer angemeldet: Hier starten unter anderem die früheren WM-Piloten José Butron (E/KTM), Gregory Aranda (F/KTM), Michael Sandner (A/KTM), Sven van der Mierden (NL/GASGAS), Micha-Boy de Waal (NL/GASGAS) und Tomasz Wysocki (PL/KTM).

So können die Rennen in Pietramurata verfolgt werden:

Livestream & Livetiming:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Trentino MXGP-TV*)

Samstag, 09.04.2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

14:40 – EMXOpen Lauf 1

15.25 – EMX125 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 10.04.2022

09:40 - EMXOpen Lauf 2

11.25 – EMX125 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr