Holeshots 2022: Deutsche WM-Piloten sind Blitzstarter

In beiden WM-Klassen gehören die deutschen Piloten zu den besten Startern. Ihre Qualitäten als Blitzstarter lassen sich aber nicht immer in den Ergebnissen ablesen.

In dieser Saison hat es in 4 Grands-Prix bereits 8 Starts pro Klasse gegeben. Besonders dieses Jahr fällt auf, dass in beiden WM-Kategorien die deutschen Fahrer zu den besten Startern des WM-Feldes gehören. Allerdings hat dieses Phänomen auch eine gewisse Tradition: Max Nagl gehörte in seiner aktiven WM-Zeit ebenfalls zu den Blitzstartern im WM-Feld. Bei Ken Roczen fielen seine guten Startqualitäten kaum auf, denn er war am Ende sowieso meistens vorn.

In diesem Jahr ist es in der MX2-Klasse GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, der zusammen mit Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Holeshot-Bestenliste nach 4 Grands-Prix anführt.

MX2 Holeshot-Gewinner 2022 nach 8 Starts:

3 x Simon Längenfelder

3 x Tom Vialle

1 x Mikkel Haarup

1 x Kevin Horgmo

Längenfelder konnte seine guten Starts auch in gute Ergebnisse ummünzen. In bester Erinnerung ist sein phänomenaler Doppelsieg in Matterley Basin. Auch nach 4 WM-Läufen liegt der Deutsche trotz mehrerer Stürze und teils schwerer Rückschläge auf Rang 4 der WM-Tabelle:

WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 174

2. Tom Vialle (F), KTM, 158, (-16)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 132, (-42)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 130, (-44)

...

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 62, (-112)

…

27. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-167)

Starts sind wichtig, denn sie machen dem Fahrer das Leben deutlich leichter. Wer an der Spitze sein eigenes Rennen fahren kann, wird nicht durch Zweikämpfe aufgehalten. Aber Starts werden häufig auch überbewertet. Wie oft haben wir Tim Gajser nach schlechten Starts oder Stürzen vom Ende des Feldes bis an die Spitze fahren sehen? Umgekehrt ist ein guter Start längst kein Garant für gute Ergebnisse, wie das Beispiel Henry Jacobi zeigt. Er holte allein in diesem Jahr sensationelle 3 Holeshots. Besser war nur Leichtgewicht Jorge Prado (GASGAS) mit 4 Holeshots.

MXGP Holeshot-Gewinner 2022 nach 8 Starts:

4 x Jorge Prado

3 x Henry Jacobi

1 x Tim Gajser

Nach 8 Rennen und 3 Holeshots hat Jacobi trotzdem noch kein einziges Top-10-Ergebnis auf seinem Konto. Selbst nach der ersten Rennrunde überquerte er nach ausgezeichneten Starts nur zweimal die Ziellinie unter den Top-10. In allen anderen Rennen wurde er schon in der ersten Runde bis ins Mittelfeld durchgereicht. Die Starts gehören also offensichtlich nicht zu seinen Problemfeldern. Für ihn lief der Saisonstart mit seiner Kahnbein-OP alles andere als optimal. Wenn es ihm jetzt noch gelingt, seine meist gute Ausgangsposition im Rennen zu verteidigen, könnte er einen gewaltigen Schritt nach vorne machen.

Statistik Henry Jacobi 2022:

WM-Lauf Runde1 Endergebnis

Matterley 1: P13 P13

Matterley 2: P13 P14

Mantova 1: P26 P19

Mantova 2: P3 P12

Neuquen 1: P7 P11

Neuquen 2: P12 P12

Agueda 1: P12 P14

Agueda 2: P11 P24 (DNF)

In der WM-Tabelle rangiert Jacobi nach 4 absolvierten Rennen mit 52 Punkten auf Rang 17. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass weder der amtierende Weltmeister Jeffrey Herlings (KTM) noch Vizeweltmeister Romain Febvre (KTM) am Start standen.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 186

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 165, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 144, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 124, (-62)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 109, (-77)

...

17. Henry Jacobi (D), Honda, 52, (-134)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 34, (-152)

19. Tom Koch (D), KTM, 24, (-162)

Die nächste Gelegenheit für Jacobi, gute Starts auch in gute Ergebnisse umzumünzen, ist in Pietramurata am kommenden Wochenende.