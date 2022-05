Indonesien Grand-Prix in Jakarta gestrichen

Der für den 3. Juli geplante WM-Lauf in Jakarta (Indonesien) wurde heute abgesagt. Der Indonesien-Grand-Prix am 26. Juni soll aber trotzdem stattfinden. Die Teams müssen nun für nur ein Rennen die Koffer packen.

Direkt nach dem Deutschland Grand-Prix im Talkessel waren in Indonesien ursprünglich zwei WM-Läufe geplant: Am 26. Juni in Samota-Sumbawa und eine Woche später, am 3.7. in Jakarta. Heute teilten FIM und Serienpromoter Infront Moto Racing mit, dass der zweite Indonesien-Grand-Prix in Jakarta aus dem Kalender gestrichen wurde.

Der korrekte Ablauf der Veranstaltung könne nicht sichergestellt werden, hieß es in der Erklärung.

Damit ändert sich der WM-Kalender 2022 wie folgt *):

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos

05. 06. - Frankreich, Ernée

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal

26. 06. - Indonesien, Samota - Sumbawa

17. 07. - Tschechien, Loket

24. 07. - Belgien, Lommel

07. 08. - Schweden, Uddevalla

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar

10. 09. - Oman, Mussanah

Motocross der Nationen:

25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud

*) Angaben ohne Gewähr