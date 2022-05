Kranker Tim Gajser in Lauf 2 komplett dehydriert

Motocross-MXGP-Leader Tim Gajser musste im zweiten Rennen im tiefen Sand von Riola Sardo ein Debakel über sich ergehen lassen. «Ich bin enttäuscht, wie das gelaufen ist», sagte der Slowene.

Tim Gajser musste sich im ersten Rennen von Riola Sardo auf den letzten Metern den sicher geglaubten Sieg vom entfesselt fahrenden Calvin Vlaanderen auf der Gebben-Yamaha entreißen lassen. Im zweiten Rennen kam es für den geschwächten WM-Leader im tiefen Sand auf Sardinien noch schlimmer.

Gajser, der sich krank fühlte, fuhr zunächst auf Platz 6 hinter Ruben Fernandez. Nach einem Ausrutscher wurde der 25-Jährige auf Position 12 durchgereicht. Am Ende kam der vierfache Champion völlig dehydriert auch als Zwölfter an: «Das sind natürlich nicht die Resultate, die ich einfahren will. Ich habe gewusst, dass es nicht einfach wird in der MXGP-Klasse. Ich habe mich nicht gut gefühlt, dazu kam die Hitze. In Lauf 1 habe ich meinen zweiten Holeshot des Jahres geschafft und konnte das Rennen kontrollieren. In den beiden letzten Runden ist mir dann aber die Energie ausgegangen und ich musste mit Platz 2 vorliebnehmen.»

Dann kam es noch dicker: «Im weiten Lauf war der Start nicht so gut. Ich hatte aber anfangs das Gefühl, ich könnte die Pace halten und vielleicht nach vorne fahren. Ich bin dann gestürzt, das hat mein Momentum zerstört, und als Zwölfter angekommen. Ich habe ein paar Punkte in der WM verloren, bin aber vor allem darüber enttäuscht, wie es gelaufen ist.»

Gajser hatte viel Lob für seine Entourage: «Ich möchte mich bei meiner Freundin Spela bedanken, die in sechs Jahren ihren ersten Grand Prix verpasst hat, weil sie zu krank war, um die Reise anzutreten. Ich habe sie sehr vermisst. Ich danke auch Giulia und Filippo aus unserem Team, die mir sehr über die beiden Tage geholfen haben. Es war nicht einfach, ohne die Hilfe aller im Team wäre es noch schlimmer gewesen.»

Ergebnis MXGP Riola Sardo:

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-2

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-6

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 5-5

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-12

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-8

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 16-7

12. Alberto Forato (I), GASGAS, 14-11

13. Alvin Östlund (S), Yamaha, 12-13

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-20 (DNF)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 15-14

16. Henry Jacobi (D), Honda, 13-19

17. Christophe Charlier (F), Yamaha, 19-

18. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-15

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 21-16

20. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-17

21. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 18-21 (DNF)

22. Mitchell Evans (AUS), Honda, 22-22 (DNF)

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 367

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 288, (-79)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 264, (-103)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 260, (-107)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-133)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 213, (-154)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 205, (-162)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-178)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 178, (-189)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 172, (-195)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 149, (-218)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-230)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 118, (-249)

14. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-253)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 103, (-264)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 95, (-272)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 41, (-326)