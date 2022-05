Deutschland GP: Preisvorteile bei Online-Tickets

Mit dem Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal steht das bedeutendste Rennereignis im deutschen Motocross bevor. Die Vorbereitungen laufen und der Online-Kartenvorverkauf hat begonnen.

Am 11. und 12. Juni wird im Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland ausgetragen – die einzige WM-Veranstaltung im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Vorbereitungen verlaufen planmäßig. Am 18. Mai fand die Eröffnungspressekonferenz statt, bei der die Einzelheiten des Rennwochenendes bekanntgegeben wurden.

«In diesem Jahr wird es keine Begrenzung der Zuschauerzahlen mehr geben und der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen», erklärte der Vorsitzende des gastgebenden MSC Teutschenthal, Jens-Uwe Jahnke. «Es wird am Eingang auch Tageskassen geben, aber für die Inhaber von Online-Tickets richten wir eine 'Fastlane' ein, um die Wartezeiten für unsere Gäste auf ein Minimum zu reduzieren. Außerdem sind die Onlinetickets 5 Euro günstiger als die Karten an den Tageskassen.

Für den Online-Ticketverkauf und alle Fragen rund um den Deutschland-Grand-Prix hat der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder eine Internetseite eingerichtet, auf der alle Informationen für die die Besucher zusammengefasst sind: www.mxgp-germany.de

«Trotz der allgemein steigenden Preise, die auch bei uns höhere Kosten verursachen, haben wir die Eintrittspreise in diesem Jahr nicht angehoben», ergänzte der der Geschäftsführer des Clubs, Andreas Kosbahn. «Das ist nur dank unserer treuen Sponsoren möglich. Aber unsere wichtigsten Sponsoren sind und bleiben unsere Fans.»

«Wir wollen unseren Zuschauern in jedem Jahr ein Maximum an Qualität bieten. In den Ticketpreisen inkludiert sind zum Beispiel auch die Parkgebühren und der Zugang zum Fahrerlager. Außerdem bieten wir auch in diesem Jahr ein attraktives Rahmenprogramm an.»

Nicht nur für die Zuschauer aus der Schweiz und aus Österreich dürfte interessant sein, dass eine Woche nach dem Motocross-Grand-Prix im Talkessel die Motorrad-Straßen WM auf dem nur 130 km entfernten Sachsenring stattfindet. Der Deutschland-Grand-Prix ist eine der wenigen Gelegenheiten, Fahrer wie Jeremy Seewer oder Kevin Brumann live zu erleben.

Bei der Pressekonferenz anwesend waren auch Tom Koch und Noah Ludwig, die im Talkessel ihren Heim-Grand-Prix bestreiten werden. «Der Talkessel gehört zu meinen Lieblingsstrecken», verriet er. «Ich wohne ja nicht weit weg und bin auf solchen Strecken aufgewachsen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn die Hänge hier im Talkessel mit Zuschauern gefüllt sind und man von den Fans angefeuert wird. Auch die Atmosphäre im Fahrerlager ist immer etwas ganz Besonderes. Ich freue mich total auf das Rennen und auch auf die Fans vor Ort. Das wird auf jeden Fall wieder ein richtig tolles Erlebnis werden.»

Im Moment hadert Koch noch mit seiner Bänderverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte und die operiert werden musste. Aber schon am kommenden Wochenende will der Thüringer in Dreetz zum Auftakt der ADAC MX Masters starten.

Auch der 17-jährige Noah Ludwig freut sich schon jetzt auf sein Heimrennen. Er kommt aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt und wird als Lokalmatador in der MX2-Klasse an den Start gehen. Im Talkessel drehte er für die anwesenden Medienvertreter einige Runden. Auch er wird am kommenden Samstag in Dreetz beim Auftakt des ADAC Youngsters-Cups antreten.

Zeitplan Deutschland Grand-Prix, (Stand 18.5.2022)

Samstag, 11. Juni 2022:

Training: ab 07:30

Rennen Supportklassen: ab 14:45

WM-Qualifikationsrennen: ab 16:25

Sonntag, 12. Juni 2022:

Rennen Supportklassen: ab 09:45

Warm Up (WM-Klassen): ab 10:25

WM-Läufe: ab 13:15

Ticketpreise im Vorverkauf ab 12 Jahre *):

Wochenende: 80,00 €

Samstag: 60,00 €

Sonntag: 70,00 €



Junior (6-11 Jahre)*)

Wochenende: 50,00 €

Samstag: 40,00 €

Sonntag: 45,00 €



Camping *):

Fahrzeug&Wohnwagen oder Wohnmobil inkl. Personen: 75,00 €

Kleinbus/Transporter inkl. Personen: 65,00 €

PKW inkl. Personen: 45,00 €



*) alle Preisangaben gelten für den Vorverkauf, ohne Gewähr



Die Pressekonferenz im Talkessel am 18. Mai 2022: