Tom Koch (KTM): Comeback nach Bänderriss und OP

An diesem Wochenende startet Tom Koch beim Auftakt der ADAC MX Masters in Dreetz. Erst jetzt wurde bekannt, dass sich der WM-Starter einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen hatte, der sogar operiert werden musste.

Am Rande der Pressekonferenz zum Großen Preis von Deutschland gab der deutsche MXGP-Starter Tom Koch Einzelheiten zu seiner Fußverletzung und zum aktuellen Stand des Heilungsprozesses bekannt. Koch erklärte, dass er die Verletzung zunächst gar nicht ernst nahm und erst später gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. «Im MRT hat man festgestellt, dass ich einen Syndesmoseriss hatte. Ich habe mir danach zwei ärztliche Meinungen eingeholt und die Empfehlung war ganz klar eine OP, um das Fußgelenk wieder stabil zu bekommen und innerhalb kürzester Zeit wieder fit zu werden.»

Koch entschied sich für die OP. «Ich wurde vor dreieinhalb Wochen operiert. Danach musste ich eine Ruhepause von einer Woche einlegen. Als ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich langsam wieder angefangen, den Fuß zu bewegen und zu belasten. Zusätzlich habe ich Physiotherapien gemacht, damit der Fuß in Bewegung bleibt und ich beim Wiedereinstieg in den Wettkampf nicht zu große Probleme habe. Mit meinem Fitnesstrainer haben wir intensiv im muskulären Bereich gearbeitet, so dass der Fuß an Stabilität gewinnt und das verletzte Band durch die Muskulatur stabilisiert wird und ich sicherer in den Wettbewerb einsteigen kann.»

Trotzdem muss er es erst einmal ruhig angehen lassen. «Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich frühestens 6 Wochen nach der OP wieder fit bin. Der Eingriff ist jetzt keine 4 Wochen her, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich will versuchen, am Wochenende solide Rennen zu fahren. Spätestens zum WM-Lauf in Teutschenthal bin ich wieder zu 100% fit.»