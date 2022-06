Tom Vialle (KTM) gewinnt Fankreich-Grand-Prix

Tom Vialle gewann den Frankreich-Grand-Prix in Ernée

Ein dritter Rang im zweiten Lauf genügte Lokalmatador und WM-Leader Tom Vialle (KTM) für den Grand-Prix-Sieg vor seinem Heimpublikum in Ernée. Geerts wurde Zweiter, Längenfelder beendet den Tag auf P5.

10. Lauf der MX2-WM in Ernée 8Frankreich): Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum zweiten Lauf, doch Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Jago Geerts (Yamaha), der von einem ungünstigen Startplatz ins Rennen gehen musste, startete im Bereich der Top-8 und erreichte sich schon in der ersten Runde Platz 3.

Danach entbrannte ein Dreikampf zwischen Benistant, Vialle und Geerts. Der Belgier konnte in Runde 3 an Vialle vorbeigehen und erreichte Platz 2. Danach versuchte er, die Lücke zu Leader Benistant zu schließen, doch er erreichte den Franzosen nicht. Benistant gewann den zweiten Lauf und erreichte damit sogar noch das Grand-Prix-Podium von Ernée.

Tom Vialle stürzte in diesem zweiten Lauf, konnte aber seine dritte Position halten. Erst nach der Zieldurchfahrt auf Rang 3 realisierte er, dass er den Grand-Prix gewonnen hatte. «Ich freue mich so sehr, vor den vielen Fans hier meinen Heim-Grand-Prix zu gewinnen», erklärte der Franzose. «Ich habe bei der Zieldurchfahrt nicht gewusst, dass es für den Tagessieg reicht.»

Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) startete auf Rang 8 in den zweiten Lauf und musste sich danach weiter nach vorn arbeiten. Er setzte sich gegen Mikkel Haarup und mit einem entschlossenen Manöver auch gegen Andrea Adamo (GASGAS) durch und kam auf Platz 5 ins Ziel, was auch dem Ergebnis der Tageswertung entsprach. In der WM-Tabelle rangiert der Deutsche weiterhin auf dem dritten Platz.

Am Ende des Tages konnte WM-Leader und Grand-Prix-Sieger Tom Vialle seine Führung in der WM-Tabelle um einen Punkt ausbauen. Vialle kommt mit 11 Punkten Vorsprung zum 11. WM-Lauf in den Talkessel von Teutschenthal.

Eine erneut starke Leistung zeigte Liam Everts auf Rang 6 der Tageswertung.

Ergebnis MX2 Ernée (Frankreich):

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-3

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 8-1

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-4

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-5

6. Liam Everts (B), KTM, 6-7

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-6

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-8

9. Isak Gifting (S), KTM, 9-11

10. Tom Guyon (F), KTM, 12-9

11. Kay Karssemakers (NL), KTM, 14-10

12. Stephen Rubini (F), Honda, 5-22

13. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 7-20

14. Tomas Kohut (SK), KTM, 16-14

15. Petr Polak (CZ), Honda, 22-12

16. Valerio Lata (I), KTM, 18-15

17. Jacub Teresak (CZ), KTM, 17-16

18. Pierre Goupillon (F), KTM, 24-13

19. Guillem Farres (E), KTM, 13-23

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 15-

21. Filip Olsson (S), Husqvarna, 25-17

22 Florent Lambillon (B), Suzuki, 20-18

23. Dorian Werle (F), KTM, 19-19

24. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 23-21

25. Marcel Stauffer (A), KTM, 21-DNS

26. Glen Meier (DK), KTM, 26-DNS

...

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Tom Vialle (F), KTM, 427

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 416, (-11)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 323, (-104)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 295, (-132)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 281, (-146)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 253, (-174)

7. Isak Gifting (S), KTM, 232, (-195)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 223, (-204)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 221, (-206)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-216)

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172 (-255)

12. Liam Everts (B), KTM, 145, (-282)

...

16. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-339)

…

39. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-420)