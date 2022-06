Henry Jacobi (Honda/P4): Bestes Karriere-Ergebnis

Henry Jacobi gewann in Ernée erstmals ein Qualifikationsrennen und startete von der Pole-Position in die Wertungsläufe

Nach seinem ersten Sieg in einem Qualifikationsrennen am Samstag legte Henry Jacobi (Honda) am Sonntag nach und erzielte mit Rang 4 im ersten Lauf sein bestes Karriereergebnis. Im zweiten Lauf stürzte er.

Auch wenn das Grand-Prix--Wochenende in Frankreich für Henry Jacobi mit Kopfschmerzen endete: Mit Rang 4 im ersten Lauf markierte der Thüringer in Ernée sein bisher bestes Karriereergebnis! Zuvor hatte er am Samstag das Qualifikationsrennen in eindrucksvoller Manier gewonnen. Selbst ein Crash mit einem Nachzügler am Ende des Rennens konnte nicht verhindern, dass er sich mit einem Sieg unter schwierigsten Bedingungen im Schlamm für die Pole-Position qualifizierte. Es handelte sich dabei um das umstrittene Boykottrennen, bei dem einige Werksfahrer wegen des vermeintlich schlechten Streckenzustandes streikten. Jacobi setzte sich in diesem Rennen unter anderem gegen den Yamaha-Werksfahrer und Tabellen-Zweiten Maxime Renaux (P4), Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers (P7), Kawasaki-Werksfahrer Ben Watson und Beta-Factory-Rider Jeremy van Horebeek (P2) durch.

«Einige Fahrer sind zu diesem Rennen nicht angetreten», erklärte der Deutsche .«Sie gaben ein Statement zu den Streckenbedingungen ab, aber mich ging das nichts an. Ich bin nicht da, um irgendwelche Sachen zu diskutieren. Ich bin hier, um den Leuten, die für das Rennen Eintrittsgeld bezahlt haben, etwas zu bieten, dass sie sehen können, wofür sie bezahlt haben.»

Jacobi, der als Blitzstarter bekannt ist, katapultierte sich dann am Sonntag von der Pole-Position aus in die Spitzengruppe und befand sich bis 3 Runden vor Ende des ersten Laufs auf Podiumskurs. Von hinten rückte am Ende Tim Gajser immer näher. Der Thüringer beging in einer Wellensektion einen kleinen Fehler, so dass Brent van Doninck Platz 3 übernehmen konnte. Gajser stürzte und Jacobi kam schließlich auf Rang 4 ins Ziel. Das war nicht nur sein bestes Saisonergebnis sondern das beste Ergebnis seiner gesamten Karriere. Jacobis bisheriger Karrierehöhepunkt war Rang 5 in Maggiora 2021.

Im zweiten Lauf hatte der Deutsche Pech und ging am Zielhang hart zu Boden . «Ich stürzte bei der Jagd auf die Top-10. Bei dem Crash habe ich mir den Kopf angeschlagen. Trotzdem bin ich mit diesem Wochenende zufrieden.» Jacobi wurde im zweiten Lauf auf Rang 22 außerhalb der Punkteränge gewertet. Mit 132 Punkten rangiert er in der Weltmeisterschaft weiterhin auf Rang 15.

Ergebnis MXGP Ernée (Frankreich)

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 12-1

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-4

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-5

6. Brent van Doninck (B), Yamaha, 3-12

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 6-8

8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 9-6

9. Ben Watson (GB), Kawasaki, 8-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 11-7

11. Jordi Tixier (F), KTM, 10-11

12. Henry Jacobi (D), Honda, 4-22

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 438

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-73)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 339, (-99)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 332, (-106)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 306, (-132)

...

14. Jordi Tixier (F), KTM, 144, (-294)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 132, (-306)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 128, (-310)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 44, (-394)