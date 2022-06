Ernée: Jeremy Seewer (Yamaha) ist Grand-Prix-Sieger

Coldenhoff geht an Prado vorbei in Führung

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer aus der Schweiz den Großen Preis von Frankreich in Ernée vor Jorge Prado (GASGAS) und Glenn Coldenhoff (YAMAHA). Tim Gajser baut WM-Führung aus.

Den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf in Ernée zog bei inzwischen abgetrockneter Strecke erneut der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado vor Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff (beide Yamaha) und Nicholas Lapucci (Fantic). Prado führte das Rennen über die halbe Distanz an.

Benoit Paturel rangierte nach einem guten Start ebenfalls in der Spitzengruppe, doch er flog über den Lenker ab und musste das Rennen aufgeben. Nicholas Lapucci (Fantic) und Ben Watson überrollten die am Boden liegende Honda des Franzosen.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) kam auch im zweiten Lauf nur im Mittelfeld aus der ersten Runde und musste sich erneut durchs Feld nach vorne kämpfen. Als er auf Rang 4 den Schweizer Jeremy Seewer in Schlagdistanz hatte, rutschte ihm in einer Rechtskurve das Vorderrad weg und er ging erneut zu Boden. Damit verlor Gajser den Anschluss an das Spitzentrio. Der WM-Leader musste sich am Ende mit Platz 4 begnügen. Gajser verfehlte in Ernée zwar das Grand-Prix-Podium, konnte aber seine WM-Führung nach 10 absolvierten WM-Runden dennoch weiter ausbauen, weil sein Verfolger in der Tabelle, Maxime Renaux, noch größere Probleme hatte. Renaux beendete den Tag nur auf Gesamtrang 8. Gajser reiste mit einem Vorsprung von 66 Punkten nach Frankreich und konnte diesen Vorsprung trotz seiner Probleme auf 73 Punkte vor dem nächsten Grand-Prix im Talkessel ausbauen.

In Runde 11 hatte Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff die Lücke zu Leader Prado geschlossen und ging am Spanier vorbei in Führung. In Runde 13 rangierte der Sieger des ersten Laufs, Jeremy Seewer, am Hinterrad von Prado auf Rang 3. Nach der langen Abfahrt wählten beide Kontrahenten die gleiche Spur, kollidierten, konnten aber einen Sturz gerade noch vermeiden. In der folgenden Bergaufpassage setzte sich Seewer dann endgültig gegen Prado durch. Der Schweizer hatte danach sogar seinen Teamkollegen Coldenhoff im Visier, doch Seewer ging am Ende die Zeit aus. Rang 2 reichte ihm dennoch für den Tagessieg vor Jorge Prado mit einem 2-3-Ergebnis. Der Sieger des zweiten Laufs, Glenn Coldenhoff, stand mit einem 12-1-Ergebnis zum dritten Mal in Folge auf dem MXGP-Podium. «Keine Ahnung, was ich hier im ersten Lauf gemacht habe», erklärte Coldenhoff nach dem Rennen. «Ich bin im ersten Lauf insgesamt viermal zu Boden gegangen, aber im zweiten Rennen habe ich dann meinen Rhythmus gefunden und gewonnen.»

Jeremy Seewer freute sich über seinen Sieg, der eine lange Durststrecke beendet: «Ich habe es in den letzten Wochen kommen sehen, weil wir uns immer weiter verbessern konnten. Trotzdem stimmte etwas nicht und gestern haben wir es gefunden. Heute konnten wir unser Potenzial zeigen und ich hoffe, dass es jetzt so weiter geht.»

Jorge Prado, der in beiden Rennen führte und in beiden Rennen von der Spitze verdrängt wurde, erklärte nach dem Rennen: «Meine Starts waren gut. Ich gewann zweimal den Holeshot, aber ich hadere noch immer mit den Nachwirkungen meiner Schulterverletzung. Wir müssen wohl noch etwas Geduld haben, aber fast die halbe Saison ist ja noch vor uns. Ich werde jetzt weiter trainieren und hoffentlich stärker zurück kommen.»

Enttäuschend verlief das Rennen für Henry Jacobi (Honda), der den ersten Lauf auf Rang 4 beenden konnte. Der Thüringer startete zwar von der Pole-Position, kam aber aus der ersten Runde nur auf Rang 16 zurück. In Runde 11 hatte sich der Deutsche auf P14 vorgearbeitet. Drei Runden vor Schluss stürzte er am Zielsprung. Damit war der Tag für Jacobi beendet. Er wurde auf Rang 22 gewertet – außerhalb der Punkteränge. In der WM-Tabelle rangiert der Thüringer weiterhin auf P15. Tom Koch (Kosak KTM) holte im zweiten Lauf auf Rang 18 drei weitere WM-Punkte und rangiert mit 44 Zählern auf Platz 21 der WM-Tabelle.

Der nächste WM-Lauf findet kommende Woche im Talkessel von Teutschenthal statt. Informationen und Tickets gibt es auf der Seite www.mxgp-germany.de.

Ergebnis MXGP Ernée (Frankreich):

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 12-1

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-4

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-5

6. Brent van Doninck (B), Yamaha, 3-12

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 6-8

8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 9-6

9. Ben Watson (GB), Kawasaki, 8-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 11-7

11. Jordi Tixier (F), KTM, 10-11

12. Henry Jacobi (D), Honda, 4-22

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 13-13

14. Alvin Östlund (S), Yamaha, 16-14

15. Mitchell Evans (AUS), Honda, 22-10

16. Ivo Monticelli (I), Honda, 18-15

17. Benoit Paturel (F), Honda, 14-26

18. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 20-16

19. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 15-25

20. Christophe Charlier (F), Yamaha, 26-17

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 19-19

22. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 17-DNS

23. Tom Koch (D), KTM, 21-18

24. Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna, 27-20

25. Brad Todd (GB), KTM, 23-21

26. Pierre Moine (F), Honda, 24-23

27. Petar Petrov (BUL), Kawasaki, 25-24

28. Alberto Forato (I), GASGAS, 28-26

...

DNS: Brian Bogers (NL), Husqvarna

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 438

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-73)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 339, (-99)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 332, (-106)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 306, (-132)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 272, (-166)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 243, (-195)

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 220, (-218)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 217, (-221)

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 194, (-244)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 172, (-266)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 162, (-276)

13. Mitchell Evans (AUS), Honda, 147, (-291)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 144, (-294)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 132, (-306)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 128, (-310)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 44, (-394)