Oman-Grand-Prix wurde abgesagt 21.07.2022 - 17:17 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Volle Fahrerfelder wie in Loket am letzten Wochenende waren in Oman nicht zu erwarten

Das geplante Saisonfinale der Motocross-WM in Oman wurde heute abgesagt. Das WM-Finale findet am 4. September im türkischen Afyonkarahisar statt. Es wird in diesem Jahr noch 5 WM-Läufe geben.