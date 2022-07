Maxime Renaux (Yamaha): Sensationelles Comeback

Nur 5 Wochen nach seinem schweren Unfall im Talkessel (4 gebrochene Brustwirbel und gebrochenes Steißbein) gab Maxime Renaux in Loket ein eindrucksvolles Comeback und gewann den zweiten Lauf.

«Als ich hierher kam, fühlte ich mich im Training gar nicht so schlecht. Eigentlich wollte ich nach meinem Crash in Deutschland schon in Indonesien wieder starten, aber der Rücken war einfach noch nicht stabil genug», erklärte Renaux in Loket.

Zur Erinnerung: Maxime Renaux hatte sich bei seinem Crash am Zielhügel des Talkessels nach dem Start zum Qualifikationsrennen 4 Brustwirbel und das Steißbein gebrochen. Nach nur 5 Wochen Pause gab er in Loket sein erfolgreiches Comeback. Nach P3 im ersten Lauf gewann er den zweiten Lauf und wurde hinter seinem Teamkollegen Jeremy Seewer Zweiter der Grand-Prix-Wertung.

«Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich meine Verletzungen heute noch immer gespürt habe. Die Strecke war sehr hart und hatte viele große Bodenwellen. Sie war rauer als je zuvor und es haben sich sehr viele harte Kanten herausgefahren. Es war schwierig für mich, auf dem Bike zu sitzen, weil mein Steißbein auch gebrochen war. Ich habe versucht, mich voll zu konzentrieren und mein Tempo zu fahren, und ich war selbst überrascht, dass es so gut funktioniert hat.»

In der Tabelle rangiert Renaux nach 13 absolvierten WM-Runden mit 167 Punkten Rückstand zu WM-Leader Tim Gajser (Honda) auf Rang 4. Zu Jeremy Seewer auf WM-Rang 2 fehlen ihm aber nur 53 Punkte. Am Ende ist eine Podiumsplatzierung für Renaux noch in Reichweite.

Renaux wünscht sich einen Einsatz beim Motocross der Nationen in RedBud: «Die französische Föderation hat in jedem Jahr eine große Zahl von guten Fahrern zur Verfügung. Ich bin voll motiviert und würde mein Land gerne beim MXoN vertreten.»

Ergebnis MXGP Loket (Tschechische Republik):

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-1

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-3

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 5-5

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 577

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 452, (-125)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 442, (-135)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 410, (-167)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 399, (-178)