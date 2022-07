Warum Tom Vialle (KTM/P5) die WM-Führung verlor

Am Start geht es in Loket immer sehr eng zu

Nach P10 im ersten MX2-Lauf von Loket hatte Tom Vialle seine WM-Führung bereits verloren. Im zweiten Lauf konnte sich der Franzose stark verbessern, nachdem das Fahrwerk in der Rennpause umgebaut wurde.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle kam als WM-Leader nach Loket. Beim letzten WM-Lauf in Indonesien hatte er seinem schärfsten Konkurrenten, Jago Geerts (Yamaha), das Redplate abnehmen können. Schon im Qualifikationsrennen am Samstag in Loket schwächelte der Franzose und musste sich mit Rang 4 begnügen. Aber die Blumentöpfe werden erst am Sonntag verteilt. Allgemein wurde erwartet, dass Vialle wieder an der Spitze mitmischt. Doch es kam anders.

Im ersten Lauf kam er gut aus dem Startgatter heraus, wurde aber in der ersten Kurve viel zu weit herausgetragen, so dass das halbe Feld innen vorbeiging. Aus der ersten Runde tauchte er auf Platz 8 auf. In der Anfangsphase des ersten Laufs pushte er und fuhr auf P6 nach vorne, bevor er wieder bis auf P10 durchgereicht wurde. Während er binnen weniger Runden von Kay de Wolf (Husqvarna), Liam Everts (KTM), Andrea Adamo (GASGAS) und Mikkel Haarup überholt wurde, sah Vialle wirklich nicht gut aus. Es schien, als habe er wieder einen technischen Defekt, so dass er nicht die volle Pace gehen kann. Zur Erinnerung: Im Talkessel fiel Vialle mit Motorschaden aus.

«Ich habe in der zweiten Kurve des ersten Rennens einen Fehler gemacht», erklärte Vialle. «Danach konnte ich speziell bergab nicht wirklich attackieren. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mehr ging nicht. Wir haben in der Pause zwischen den Rennen einige Änderungen am Fahrwerk vorgenommen. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt, denn danach fühlte ich mich viel besser auf dem Motorrad. Ich war direkt hinter Jago und wir haben über das ganze Rennen um den Laufsieg gekämpft. P2 war dann ein versöhnlicher Abschluss des Tages. Ich habe nur ein paar Punkte für die Meisterschaft verloren und es sieht so aus, als würde dieses Duell bis zum Saisonende weitergehen. Wir werden auf jeden Fall weiter kämpfen.»

In der WM-Tabelle hat Vialle nach 13 absolvierten Läufen einen Rückstand von 8 Punkten zu WM-Leader Jago Geerts. Am kommenden Wochenende wird der Franzose im Sand von Lommel in die nächste Runde gehen. Für WM-Leader Geerts ist das der Heim-Grand-Prix und der Sandspezialist will dem Franzosen zu Hause ganz sicher nicht das Feld überlassen. Die MX2-WM bleibt weiterhin spannend.

Ergebnis MX2 Loket:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-5

5. Tom Vialle (F), KTM, 10-2

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-7

WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 543

2. Tom Vialle (F), KTM, 535, (-8)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 437, (-106)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 390, (-153)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 358, (-185)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 347, (-196)