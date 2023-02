WM-Elite beim Vorsaisonrennen in Ponte a Egola

Ein Großteil der Welt-Elite startet am kommenden Wochenende in Italien zum Auftakt der internationalen italienischen Motocrossmeisterschaften. Das Rennen nutzen Teams und Fahrer zur Saisonvorbereitung.

Am kommenden Sonntag findet in Ponte a Egola in der Toscana der erste Lauf der internationalen italienischen Motocross-Meisterschaften statt, zu der sich einige Hochkaräter aus der MXGP und MX2 WM angekündigt haben. Die Wetteraussichten sind zwar auch in der Toscana winterlich, aber immerhin ist für das Wochenende Sonnenschein bei Tageshöchstwerten von 14 Grad bei leichtem Nachtfrost vorhergesagt.

In der MXGP Klasse wird der amtierende Weltmeister Tim Gajser (Honda) erwartet. Auch sein spanischer Teamkollege Ruben Fernandez wird dabei sein.

Das Kawasaki-Werksteam ist mit Romain Febvre und Neuzugang Mitch Evans vertreten. Das Yamaha-Werksteam ist mit Jeremy Seewer dabei und aus Deutschland reisen nach der vorläufigen Starterliste Henry Jacobi, Tom Koch, Paul Haberland und Maximilian Spies an.

MXGP Starter in Ponte a Egola (Auswahl):

Romain Febvre, Benoit Paturel, Maximilian Spies, Calvin Vlaanderen, Mitch Evans, Ruben Fernandez, Alessandro Lupino, Kevin Brumann, Jeremy Seewer, Mattia Guadagnini, Nicholas Lapucci, Tom Koch, Tim Gajser, Henry Jacobi, Paul Haberland.

Spannend wird es auch in der MX2-Klasse zugehen, denn Liam Everts und Andrea Adamo werden in Italien ihr Debüt als KTM-Werksfahrer geben. Sie werden auf die Husqvarna-Factory-Truppe mit Kay de Wolf und Lucas Coenen und auf den WM-Dritten aus Deutschland Simon Längenfelder (GASGAS) treffen. Vizeweltmeister Jago Geerts wird ebenfalls in Italien starten.

MX2 Starter in Ponte a Egola (Auswahl):



Simon Längenfelder, Jago Geerts, Liam Everts, Andrea Adamo, Kay de Wolf und Lucas Coenen, Thibault Benistant, Jan Pancar, Ivano van Erp, Tom Gyon, Andrea Bonacorsi, Rick Elzinga und Karlis Reisulis.

Livestream:

Über das Portal Federmoto.tv wird am Sonntag (12.02.2023) ab 13.30 ein Livestream angeboten, der allerdings eine User-Registrierung erfordert. Die Motocross-WM beginnt am 12. März in Argentinien.