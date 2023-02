Red Bull KTM: Mit drei Fahrern in die MX2-WM

Mit Liam Everts, Sacha Coenen und Andrea Adamo werden in der kommenden Saison in der MX2-Klasse gleich 3 KTM-Werksfahrer am Start stehen. Team-Manager des Red Bull KTM Werksteams wird Antonio Cairoli.

Mit dem Italiener Andrea Adamo und den beiden Belgiern Liam Everts und Sacha Coenen starten in diesem Jahr gleich 3 KTM-Werksfahrer in der MX2-Klasse. Das Red Bull KTM Werksteam geht als Titelverteidiger an den Start. Der amtierende Weltmeister Tom Vialle wechselte im die US-Supercross-Serie und wird an diesem Wochenende in Houston/Texas sein Debüt in der Lites-Ostküsten-Meisterschaft geben.

Team Manager des Werksteams ist der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli. «Wir haben dieses Jahr diese drei Jungs in der MX2 und hoffen, dass Andrea, Liam und Sacha bald an der Weltspitze ankommen», erklärt der Sizilianer. «Wir wissen, dass es für Andrea und Liam etwas leichter sein wird als für Sacha, der noch sehr jung ist und in diesem Jahr sein WM-Debüt geben wird. Die Vorbereitung lief gut und wir haben mit den MX2-Piloten auf Sardinien getestet, während sich Jeffrey [Herlings] in Spanien vorbereitet hat.»

Andrea Adamo erklärt: «Auf Sardinien hatten wir eine gute Zeit und die Tests liefen reibungslos. Ich trainiere hart und bin mit der Vorbereitung zufrieden. Wir werden sehr bald die ersten Vorsaisonrennen in Angriff nehmen und dann in die WM einsteigen. Ich freue mich schon auf den Saisonstart.»

«Mein Gefühl ist sehr gut», ergänzt Liam Everts. «Ich bin mit der Vorbereitung zufrieden und habe hart gearbeitet. Ich habe mich an das neue Bike und das neue Chassis gewöhnt. Ich möchte mich in dieser Saison von meiner besten Seite zeigen.»

Sacha Coenen freut sich auf seinen ersten MX2-WM-Einsatz. «Ich bin Teil des besten Teams der Welt. Wir haben mit dem Setup einige große Schritte gemacht, so dass ich mich auf dem Motorrad wirklich wohl fühle. Ich gute Leistungen abliefern und bei jedem Rennen dazulernen. Wenn ich vorne fahren kann, weiß ich, dass ich noch mehr lernen werde!»

Die Coenen-Brüder starten an diesem Wochenende zum Saisonauftakt der spanischen Motocrossmeisterschaften in Montearagon starten. Im Qualifikationsrennen belegten sie die Plätze 2 und 3. Das MXGP-Quali-Race gewann Brian Bogers.

Qualifikationsrennen Montearagon (Spanien), MX2:

1. Samuel Nilsson (E), GASGAS

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Sacha Coenen (B), KTM