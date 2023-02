Tribut an Motocross-Ikone André Malherbe in Namur

An den im November verstorbenen André Malherbe wird im April in Namur mit einem reichhaltigen Tribute-Event erinnert. Auch eine Gedenkstätte für die belgische Motocross-Allzeit-Ikone wird installiert.

André Malherbe war einer der ersten Motocross-Superstars der Neuzeit mit Celebrity-Faktor und Wohnsitz in Monaco. Er fügte sich in Belgien nahtlos in die Ruhmes-Riege von Joel Robert und Roger de Coster ein.

Malherbe war in seiner Profi-Karriere ab 1978 für Honda unterwegs und war Leader in der legendären HRC-500er-Werkstruppe in den 1980er-Jahren. Malherbe sicherte sich für Honda die 500er-WM-Titel 1980, 1981 und 1984 und holte 30 GP-Siege.

Nach der Saison 1986 beendete er seine MX-Karriere und versuchte sich später auch bei der Dakar-Rallye. Dort passierte 1988 jener verhängnisvolle Sturz, der «Dede» für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl fesselte. Am 24. November 2022 starb Malherbe in seiner Heimatstadt Namur im Alter von nur 66 Jahren.

Zu Ehren von Malherbe wird am 2. April in Namur eine Gedenk-Veranstaltung unter dem Motto «André Malherbe Forever» abgehalten. Geplant sind dabei Auftritte anderer Ikonen und Wegbegleiter.

Beginn des Events ist am 2. April um 15.30 Uhr im « Amphithéâtre Vauban» auf dem Gelände der Universität von Namur. Organisiert wird die Veranstaltung von der Familie in Zusammenarbeit mit der Stadt Namur, der Zutritt ist frei.

Den Anfang macht ab 15.30 Uhr die Vorführung von teils noch unveröffentlichtem Filmmaterial rund um und über André Malherbe. Davor wird vor dem Restaurant «Le Panorama» ein Spalier mit Motorrädern gebildet. Um etwa 17 Uhr findet dann von dort aus ein Umzug mit Motorrädern in Richtung der berühmten Zitadelle statt, die immer noch als Kult-Stätte des Motocross in Belgien gilt. Um 17.15 Uhr ist dann bei der Zitadelle die Einweihung einer Gedenkstätte angesetzt.

Für Fahrer, die am Umzug teilnehmen wollen, steht auf der «Esplanade de la Zitadelle» ein bewachter Parkplatz für Anhänger und Lieferwagen zur Verfügung.

Anmeldungen für die Film-Hommage im Amphithéâtre oder beim Motorrad-Corso können unter tdmaterne@msn.com abgegeben werden. Weitere Infos gibt es unter www.namurlegend.be.

Übrigens: Malherbe stammte aus dem Örtchen Huy, etwa 30 Kilometer von der MX-Kult-Stätte Namur entfernt.