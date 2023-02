Jeffrey Herlings startet in Spanien in die Saison

Die Motocross-Vorsaison 2023 beginnt am Wochenende mit dem Rennen zur offenen spanischen Meisterschaft in Montearagón. Mit dabei ist Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings.

Red Bull-KTM-Ikone Jeffrey Herlings fährt bereits am kommenden Wochenende sein erstes Rennen des Jahres. Schauplatz ist der Auftakt zur spanischen Meisterschaft in Montearagón. Dort wird der 28-jährige Niederländer endlich wieder Rennluft schnuppern.

Zur Erinnerung: Herlings verpasste das gesamte Jahr 2022 inklusive der Vorbereitungsrennen wegen einer langwierigen Fersenverletzung, die Operationen zur Folge hatte.

In Montearagón wird «The Bullet» in guter Gesellschaft sein. Auch die niederländischen Coenen-Brüder, die auf KTM- und Husqvarna-Werksmaterial für die MX2-WM sitzen, werden in Spanien antreten. Ebenfalls dabei ist nach aktuellem Stand Husqvarna-MX2-Werksfahrer Kay de Wolf.

Eine Woche später beginnt dann die offenen italienische Motocross-Serie «Internazionali d‘Italia», die traditionell für viele Top-Asse eine Gelegenheit zum Formcheck ist. Den Auftakt macht die Veranstaltung in Ponte a Egola in der Nähe von Pisa. Eine Woche später – am 19. Februar – geht es dann auf die klassische GP-Piste von Arco di Trento in der Nähe des Gardasees.

MXGP-Weltmeister Tim Gajser (HRC) wird bei den Internazionali in die Saison starten. Ebenfalls auf der Nennliste stehen die Yamaha-Asse Jeremy Seewer und Maxime Renaux. Auch Kawasaki-Topstar Romain Febvre wird dabei sein. Weiters werden auch Mitch Evans (Kawasaki) und Gajser-Teamkollege Ruben Fernandez erwartet.