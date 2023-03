Jeffrey Herlings (KTM) startet in Lacapelle Marival 04.03.2023 - 18:58 Von Thoralf Abgarjan

© motoclub-lacapelle.com An diesem Wochenende starten einige WM-Piloten in Lacapelle Marival

Auf der neu gestalteten Strecke von Lacapelle Marival in Südfrankreich findet an diesem Wochenende der Auftakt der französischen Elitemeisterschaften statt, was einige WM-Piloten zur Saisonvorbereitung nutzen.