Harfsen (NL): Max Nagl (Honda) trifft auf WM-Spitze

Am kommenden Wochenende werden im niederländischen Harfsen mehrere WM-Protagonisten starten. Neben Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) wird auch Max Nagl (Honda) starten.

Am kommenden Sonntag findet auf der Rennstrecke Peppelenbos in Harfsen der Auftakt der 'Dutch Masters of Motocross' statt. Die Strecke befindet sich nur etwa 60 km von der deutsch-niederländischen Grenze in Gronau entfernt. Mit dabei sein werden der fünffache Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und Max Nagl (KMP Honda).

Die Organisatoren freuen sich über weitere Nennungen namhafter WM-Fahrer: Auch die beiden Grand-Prix-Sieger Brian Bogers (Honda) und Calvin Vlaanderen (Yamaha) sind angekündigt.

Das Kawasaki-Werksteam wird mit Romain Febvre antreten. Sein australischer Teamkollege Mitch Evans laboriert an einem im Training gebrochenen Daumen.

In der MX2-Klasse sind WM-Leader Jago Geerts (Yamaha), Kay de Wolf (Husqvarna), Roan van de Moosdijk (Husqvarna) und Rick Elzinga (Yamaha) angekündigt.

Die Veranstalter werben mit einem besonders familienfreundlichen Angebot. So wird es an der Strecke eine Kinderbetreuung geben. Auf einem abgesperrten Teil der Strecke sind Hüpfburgen und andere Attraktivitäten aufgestellt.

Termine Dutch Masters:

19.03.2023 - Harfsen

23.93.2023 - Makelo

29.05.2023 - Oldebroek

