Frauenfeld: Jorge Prado (GASGAS) erneut auf Pole

Die Stimmung in Frauenfeld war schon am Samstag toll

Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld und setzte sich in der letzten Runde gegen Romain Febvre (Kawasaki) durch.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld: WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings (KTM), Valentin Guillod (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki). Lokalmatador Jeremy Seewer wurde noch auf der Startgeraden von seinem Teamkollegen Maxime Renaux touchiert, stürzte in der ersten Linkskurve nach dem Start und musste danach eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Später rutschte Seewer noch einmal weg, konnte aber trotzdem noch mit einer überzeugenden Leistung bis auf Rang 6 nach vorne fahren.

Romain Febvre kämpfte sich schon in der ersten Runde an Herlings vorbei auf Rang 2 und ging außen an Prado vorbei in Führung. Der Kawasaki-Werksfahrer konnte bis zur letzten Runde die Spitzenposition behaupten. Erst am Ende des Rennens blies Prado zum Angriff und fing den Franzosen in der letzten halben Runde noch ab.

Damit hat Prado alle 3 bisherigen Qualifikationsrennen der Saison 2023 gewonnen und konnte mit den 10 WM-Punkten aus diesem Rennen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 7 auf 9 Punkte ausbauen. Romain Febvre rückte mit P2 in Frauenfeld auf Tabellenrang 3 nach vorne und verweis Maxime Renaux auf Rang 4.

Die deutschen MXGP-Starter qualifizierten sich auf den Rängen 26 (Mark Scheu), 27 (Noah Ludwig, 28 (Maximilian Spies) und 31 (Paul Haberland) für die Wertungsrennen am Ostermontag.

Qualifikationsrennen MXGP Frauenfeld:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Alberto Forato (I), KTM

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Conrad Mewse (GB), Honda

13. Brent van Doninck (B), Honda

14. Benoit Paturel (F), Yamaha

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Pauls Jonass (LAT), Honda

18. Stephen Rubini (F), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Brian Bogers (NL), Honda

…

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Noah Ludwig (D), KTM

28. Maximilian Spies (D), KTM

…

31. Paul Haberland (D), Husqvarna

…

DNS: Tom Koch (D), KTM

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 110

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 101, (-9)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 87, (-23)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 84, (-26)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 76, (-34)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 69, (-41)

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 65, (-45)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 62, (-48)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-54)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 55, (-55)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 11 (-99)

20. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 5, (-105)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 5, (-105)