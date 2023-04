Agueda: Ruben Fernandez (Honda) startet von Pole

Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez startet in Agueda (Portugal) von der Pole-Position in die Wertungsläufe und sicherte sich 10 WM-Punkte. Jeffrey Herlings (KTM) wurde Zweiter und holte in der WM-Tabelle auf.

MXGP Qualifikationsrennen zum 5. Lauf der Motocross-WM in Agueda (Portugal): Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den Holeshot knapp vor dem spanischen Blitzstarter und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) sowie HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez. Fernandez konnte einen Fehler Prados nutzen und erreichte noch in der ersten Runde Rang 2.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre stürzte in der Eröffnungsrunde in einer Linkskehre und musste fast das gesamte Feld passieren lassen, ehe er das Rennen fortsetzen konnte. In der vierten Runde blies Fernandez zur Attacke und ging mit einer harten Aktion innen an Herlings vorbei in Führung. Prado lauerte bereits hinter den beiden Kampfhähnen und attackierte eine Runde später an jener Stelle, an der Fernandez zuvor erfolgreich war. Prado ging dabei übers Limit, rutschte mit beiden Rädern weg und stürzte. Sein Motorrad lag hangabwärts, so dass er Mühe hatte, das Bike vom Boden aufzuheben. Als er weiterfahren wollte, wurde er von einem folgenden Fahrer touchiert, so dass er erneut strauchelte und das Rennen erst auf P11 wieder aufnehmen konnte.

Maxime Renaux (Yamaha) rangierte zu diesem Zeitpunkt auf P4, doch er blieb plötzlich auf einem Table mit technischem Defekt stehen. Wütend schlug er auf sein Motorrad ein und auch in der Box konnte sich der Franzose nicht beruhigen, denn sein zweiter Tabellenrang war in akuter Gefahr.

Prado zeigte nach seinem Crash Kampfgeist. Febvre und Prado überholten mehrere Kontrahenten. Prado wollte sich in der letzten Runde noch den Franzosen schnappen, doch Febvre schlug die Tür zu und beendete das Rennen auf P5, Prado auf Rang 6.

Calvin Vlaanderen (Yamaha) setzte sich zu Beginn des Rennens gegen den erneut gut gestarteten Schweizer Valentin Guillod (Honda) durch. Er profitierte später von den Problemen von Renaux und Prado und beendete das Rennen auf P3 vor dem schweizerischen Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer (Yamaha).

Herlings gab sich in Agueda mit P2 nicht zufrieden. Er wollte den Sieg, startete am Ende einen seiner berüchtigten Endspurts und setzte den führenden Fernandez noch einmal gehörig unter Druck. Der Spanier hatte am Ende Glück, dass er einen durch einen Kicker verursachten Beinahe-Crash gerade noch abfangen konnte. Herlings erreichte Fernandez am Ende nicht mehr, so dass der Spanier, der in diesem Jahr schon den Saisonauftakt in Argentinien gewonnen hatte, nun auch seinen ersten Quali-Sieg feiern konnte und sich damit 10 WM-Punkte sicherte.

Herlings holte 9 Punkte. Durch den gleichzeitigen Ausfall von Renaux liegen er und Renaux jetzt punktgleich auf Rang 2 der WM-Tabelle. Prado konnte trotz seines Sturzes auf Rang 6 in Agueda seinen Vorsprung von 17 auf 22 Punkte ausbauen, weil Renaux heute leer ausging.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies beendeten das Qualifikationsrennen auf den Plätzen 14 und 17.

MXGP Qualifying Race Agueda:

1. Ruben Fernandez (ESP), Honda

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Jorge Prado (ESP), GASGAS

7. Brent van Doninck (B), Honda

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Brian Bogers (NL), Honda

10. Valentin Guillod (CH), Honda

…

14. Tom Koch (D), KTM

…

17. Maximilian Spies (D), KTM

…

24. (DNF) Maxime Renaux (F), Yamaha

25. (DNF) Kevin Brumann (CH), Yamaha

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 206

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-22) 17

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 184, (-22)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 172, (-34)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 146, (-60)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 133, (-73)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 120, (-86)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 114, (-92)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 111, (-95)

10. Alberto Forato (I), KTM, 98, (-108)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 85, (-121)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 15 (-191)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-195)

22. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-195)