Tim Gajser (Honda) muss sich weiter in Geduld üben 17.05.2023 - 14:06 Von Mario Furli

© Honda Tim Gajser #243

HRC tritt auch am kommenden Wochenende in Villars-sous-Écot nur mit Ruben Fernandez an. MXGP-Weltmeister Tim Gajser braucht nach dem Oberschenkelbruch noch Zeit: «Drei Monate ohne Motorradfahren sind schwierig.»