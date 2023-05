Simon Längenfelder verlängert Werksvertrag mit GASGAS

Der Deutsche Simon Längenfelder aus dem Team Red Bull GASGAS Factory Racing konnte seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern und wird auch 2024 und 2025 in der Motocross-WM fahren.

Red-Bull-GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wird im Jahr 2024 und 2025 weiterhin auf Sieg- und Titeljagd gehen. Wie am 19. Mai offiziell bestätigt wurde, unterschrieb der 19-Jährige die Vertragsverlängerung um zwei Jahre bei seinem jetzigen Arbeitgeber und wird weiterhin das MX2-Bike fahren.

Bereits seit 2020 ist der Franke Teil des Werksteams, allerdings damals noch unter der Aufsicht des Deutschen Justin Amian. 2022 wechselte die Pierer Mobility AG die Strategie und formte den KTM-Teamteil von Claudio DeCarli zum offiziellen GASGAS-Werksteam um.

Der Teamwechsel bedeutete für Simon nicht nur einen neuen Teamchef, sondern ebenso eine komplett neue Struktur inklusive neuem Wohnort in Rom und einer noch viel besseren Betreuung. Dass der 9-fache Weltmeister Antonio Cairoli sein direkter Nachbar ist, kam dazu.

2022 zeigte Längenfelder gleich zu Beginn der Saison mit dem GP-Sieg in England, wo sein Potenzial liegt. Es folgten Podestplätze in Spanien, Indonesien, Tschechien und Schweden. 2023 schrammte der Deutsche mehrfach knapp am Podium vorbei, nach seinem Laufsieg im italienischen Pietramurata schien es nur eine Frage der Zeit zu sein. Ohne lange warten zu müssen, dominierte Längenfelder den spanischen GP und siegte in beiden Läufen.

Das ganze Werksteam glaubt an die zukünftigen Erfolge von Längenfelder. Simon erklärte SPEEDWEEK.com exklusiv, was er von seiner Verlängerung hält: «Ich habe mit dem Team einen super Griff gemacht. Ich bin extrem zufrieden und auch, wie dort alle arbeiten. Die stecken alle so viel Herz rein, das ist schon wirklich krass. Ich kann nur glücklich sein, dort zwei weitere Jahre zu fahren.»

Teammanager Davide DeCarli sagte: «Wir sind glücklich, den Vertrag mit Simon zu verlängern. Er ist ein hart arbeitender Mann mit großem Potenzial. Ich bin überzeugt, dass die Ergebnisse früher oder später kommen werden. Er hatte bereits gute und wurde 2022 Dritter in der MX2-WM. In diesem Jahr hatte er in den ersten beiden Events Pech, aber er nutzte sein Potenzial und zeigte beim Grand Prix von Spanien mit zwei Siegen super Speed. Nach der Rückkehr von seiner Verletzung werden wir genau dort weitermachen.»



Aktuell laboriert Längenfelder an einem gebrochenen Unterarm, weshalb er die nächsten Rennen ausfallen wird.