Rick Elzinga: OP nach Trainings-Crash

Der niederländische MX2-Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga hat sich bei einem Trainingsunfall am Mittwoch das rechte Schlüsselbein gebrochen und wird den Großen Preis von Frankreich verpassen. Elzinga musste operiert werden

Nur wenige Tage nach dem Armbruch des deutschen GASGAS-Werksfahrers Simon Längenfelder hat die MX2-WM einen weiteren Ausfall zu beklagen. Der niederländische Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga hat sich am Mittwoch bei einem Trainings-Crash einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zugezogen. Elzinga wurde am Donnerstag (11. Mai) in Antwerpen operiert.

Elzinga, der zur Zeit auf Tabellenplatz 11 der MX2-WM rangiert, wird damit den Großen Preis von Frankreich verpassen, der am 21. Mai in Villars Sous Ecot ausgetragen wird. Das Team hofft, dass er am 4. Juni zum Lettland-Grand-Prix in Kegums wieder antreten kann.