GP-Sieger Liam Everts (Red Bull-KTM): Noch 100 Siege?

Red Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts sicherte sich in einem turbulenten zweiten Lauf in Teutschenthal den ersten Motocross-Grand Prix-Sieg seiner Karriere und sorgte für Emotionen.

Für die Pierer Mobility AG brachte der Rennsonntag des deutschen Motocross-Grand Prix in Teutschenthal einen nahezu perfekten Renntag. Der Spanier Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) sicherte sich mit dem Punktemaximum den MXGP-Tagessieg. In der MX2-Klasse eroberte der belgische Teenager Liam Everts seinen ersten Grand Prix-Triumph.

Der 18-Jährige Everts war im Talkessel bereits in Lauf 1 starker Zweiter. In Lauf 2 gab es eine dramatische Wendung, als der erst 16-jährige Belgier Lucas Coenen am Weg zum Doppelsieg mit einem Defekt an seiner Husqvarna plötzlich liegen blieb. Somit war der Weg zum Laufsieg und zum Tagessieg plötzlich frei für Everts, der diese Chance auf der tief ausgefahrenen Piste auch dankend wahrnahm.

Mit dabei auf dem Podium waren nach Lauf 2 auch alle drei Generationen der belgischen Crosser-Dynastie. Opa Harry ist vierfacher Champion und Vater Liam hält den Rekord mit zehn WM-Titeln. «Es ist definitiv toll, diesen Grand Prix zu gewinnen. Es tut mir aber auch leid für Lucas. Wir haben mit dem Motorrad ein paar gute Schritte gemacht und ich habe mich mit dem Bike eins gefühlt», schilderte Liam, dessen Vater Stefan 101 GP-Siege errungen hat.

Nach Anlaufschwierigkeiten wegen einer Handverletzung ist Everts nun deutlich stärker unterwegs. Liam bestätigte: «Es ist nicht einfach, den Druck in den Schuhen zu haben. Ich bin die dritte Generation unserer Familie und soll performen. Ich habe dieses Wochenende schon mal etwas bewiesen.»

«Jetzt ist eine Last von meinen Schulter gefallen. Aber ich will weitermachen. Ich habe mich gut gefühlt und konnte bis zum Ende des zweiten Laufes Druck machen. Ich wusste, dass der Abstand zu Andrea größer wird. In den letzten Runden war es schwer, den Fokus zu halten. Ich habe die Runden gezählt – immer noch eine Runde und noch eine Runde. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Jetzt fehlen noch 100 Siege auf den Papa, das ist eine Motivation», grinste Everts mit etwas Ironie.

Für Liam Everts war es auch der ersten GP-Laufsieg. Zur Erinnerung: Vater Stefan (50) hatte in der Saison 1991 in Ungarn für Suzuki im Team von Sylvain Geboers seinen ersten Grand Prix-Sieg eingefahren. Im selben Jahr besiegte Everts Titelverteidiger Donny Schmitt und sicherte sich später den 125-ccm-WM-Titel.

Ergebnis MX2-WM Talkessel, 11. Juni

1. Liam Everts (B), KTM, 2-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-5

5. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-4

6. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-28 (DNF)

8. Marcel Stauffer (A), KTM, 9-9

9. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-8

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 11-10

12. Oriol Oliver (E), KTM, 7-14

13. Sacha Coenen (B), KTM, 10-13

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 14-12

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 18-11

16. Mike Gwerder (CH), KTM, 16-15

17. Petr Polak (CZ), Yamaha, 17-16

18. Peter König (D), KTM, 19-17

19. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 15-27

20. Devin Warner Simonson (USA), KTM, 23-18

DNS: Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)