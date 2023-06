Jorge Prado (GASGAS) siegt mit Idealpunktzahl

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den Großen Preis von Deutschland im Talkessel mit einem Doppelsieg und konnte damit seine Tabellenführung deutlich ausbauen, während Jeffrey Herlings auf dem Weg ins Spital war.

Vor dem Start zum zweiten und entscheidenden MXGP-Wertungslauf im Talkessel war die Aufmerksamkeit auf das Red Bull KTM Werksteam gerichtet. Titelaspirant Jeffrey Herlings war im ersten Lauf in Führung liegend abgeflogen und in den letzten Runden bis auf Rang 20 zurückgefallen. Der Niederländer fädelte mit dem Vorder- und Hinterrad in verschiedene Spurrinnen ein (cross rutted) und wurde über den Lenker katapultiert. Informationen drangen aus Teamkreisen nur spärlich nach außen. Der Niederländer ließ sich untersuchen und trat umgehend die Heimreise an. Es war von Verletzungen im Schulter- und Nackenbereich die Rede. Offiziell bestätigt sind diese Meldungen jedoch nicht.

Zum zweiten Lauf konnte Herlings also nicht erneut antreten. Polesetter Jorge Prado (GASGAS) gewann den Start, doch diesmal war es Glenn Coldenhoff (Yamaha), der sich an der ersten Steilauffahrt durchsetzen konnte und die Führung übernahm. Jeremy Seewer (Yamaha) startete im Bereich von P5, doch er kollidierte mit Alberto Forato (KTM), so dass beide Piloten stürzten und eine Aufholjagd starten mussten. Seewer rangierte nach der ersten Runde auf P19, Forato auf Rang 21.

Coldenhoff kontrollierte das Rennen von der Spitze aus, konnte sich aber nicht von Prado absetzen. 3 Runden vor Ultimo attackierte der spanische WM-Leader, ging an Coldenhoff vorbei und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Coldenhoff, Febvre und Fernandez.

Prado, der schon das Qualifying am Samstag gewonnen hatte, hielt sich damit im Talkessel schadlos und holte in Deutschland erstmals seit der Einführung des Qualifikations-Punktesystems in der MXGP-Klasse die Idealpunktzahl von 60 Punkten an einem Grand-Prix-Wochenende! Damit setzte sich der spanische WM-Leader an der Spitze weiter ab und führt zu Saisonhalbzeit mit einem Vorsprung von 67 Punkten vor Herlings. Damit wird Jorge Prado in jedem Falle auch nach dem nächsten Grand-Prix in Indonesien WM-Leader bleiben, denn 60 Punkte sind bei einem Grand-Prix maximal zu gewinnen.

Coldenhoff, der den ersten Lauf auf Rang 4 beendet hatte, wurde mit einem 4-2-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung. Seewers Aufholjagd im zweiten Lauf wurde von den Fans am Hang der Nationen frenetisch angefeuert. Der Schweizer lag am Ende auf P5 und hatte schon die Lücke zu Ruben Fernandez (Honda) auf Rang 4 geschlossen. Für den Schweizer ging es dabei um ein mögliches Podium. Seewer überquerte die Ziellinie mit nur 0,6 Sekunden Rückstand zu Fernandez. Der Spanier stand am Ende mit einem 3-4-Ergebnis auf dem Podium, obwohl Seewer und mit 38 Zählern punktgleich waren. Fernandez wurde wegen seines besseren zweiten Laufs Gesamt-Dritter.

Die deutschen Fahrer schlugen sich erneut gut: Kosak KTM-Pilot Tom Koch wurde mit zwei 10. Plätzen Gesamt-Zehnter. Eine erstaunliche Leistung zeigte Toms älterer Bruder im, der mit einem 15-12-Ergebnis Dreizehnter der Grand-Prix-Wertung wurde und im Talkessel bei seinem ersten WM-Auftritt in diesem Jahr prompt 15 WM-Punkte einsacken konnte. Henry Jacobi (Sarholz KTM) beendete den zweiten Lauf nach einem Fehler auf P19 und Gesamtrang 16. Maximilian Spies (Kosak KTM) aus Brandenburg beendete den Tag mit einem 18-16-Resultat auf Platz 17 der Tageswertung. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge teils knapp.

Ergebnis MXGP, Talkessel:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-3

6. Alberto Forato (I), KTM, 5-7

7. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 9-6

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-11

9. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 11-9

10. Tom Koch (D), KTM, 10-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Ben Watson (GB), Beta, 14-8

13. Tim Koch (D), Husqvarna, 15-12

14. Jere Havarist (FIN), KTM, 17-14

15. Alvin Östlund (S), Honda, 16-15

16. Henry Jacobi (D), KTM, 12-19

17. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-

19. Adam Sterry (GB), KTM, 30-17

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 25-18

21. Nico Koch (D), KTM, 19-22

…

23. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 20-DNS

…

29. Noah Ludwig (D), KTM, 21-27

…

32. Paul Haberland (D), Husqvarna, 32-30 (DNF)

33. Philipp Klakow (D), Husqvarna, 31-DNS

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Brian Bogers (NL), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Yamaha

MXGP WM-Stand nach 9 Grands-Prix::

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 286, (-167)

8. Alberto Forato (I), KTM, 229, (-224)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 205, (-248)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-250)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-251)

…

17. Tom Koch (D), KTM, 88, (-365)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-400)

22. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-424)

...

28. Tim Koch (D), Husqvarna, 15, (-438)

…

37. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-448)